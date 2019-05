Ministerstvo financií a OĽaNO sa sporia o daňovú medzeru

Hnutie vo štvrtok vyčíslilo, že medzera vo výbere DPH sa prestala znižovať, pričom zvrat nastal v minulom roku. V roku 2015 bola medzera 2,4 miliardy eur, v roku 2016 to bolo 2,2 miliardy eur a v roku 2017 to bolo 2,1 miliardy eur.

„Vlani však vidíme zvrat. Nielenže sa neznižuje medzera, v roku 2018 začala opätovne rásť,“ vyčíslil poslanec hnutia Eduard Heger s tým, že dosiahnuť mala 2,3 miliardy eur.

Rezort financií však prezentované závery hnutia považuje za nesprávne. „OĽaNO zavádza verejnosť prezentáciou nominálnych čísel, ktoré neposkytujú úplný obraz o vývoji daňovej medzery. Daňovú medzeru ako jeden z indikátorov hodnotiacich úspešnosť boja s daňovými únikmi je potrebné prezentovať v percentuálnom vyjadrení. Daňová medzera totiž vyjadruje pomer skutočne zaplatenej dane voči potenciálnemu výnosu dane (tzv. báze), ak by sa všetky subjekty správali v súlade so zákonom,“ vysvetlil pre TASR tlačový odbor ministerstva, podľa ktorého poslanci OĽaNO v prezentácii neuviedli, že skutočný výnos DPH rastie dlhodobo rýchlejšie ako rast potenciálnej bázy, čo naznačuje úspešnosť boja s daňovými podvodmi. „V relatívnom vyjadrení tak daňová medzera klesá od roku 2012,“ upozornilo MF SR.

Ministerstvo zároveň uviedlo, že boj proti daňovým únikom považuje za zásadný a najefektívnejší spôsob, ako zabezpečiť príjmy do rozpočtu. Pomôcť k tomu mal aj prijatý Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, okrem toho v roku 2014 bola zavedená povinnosť predkladať kontrolný výkaz DPH, ktorý umožňuje lepšie kontrolovať obraty platcov DPH. „Bolo to jedno z najvýznamnejších opatrení v boji proti daňovým únikom, ktoré sa časom ukázalo ako veľmi účinné a prinieslo svoje výsledky. Ako ďalšie opatrenie v boji proti daňovým únikom bolo zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice v roku 2015 a spustenie projektu Hodnoty za peniaze v roku 2016, ktorý pomáha efektívnejšiemu a transparentnejšiemu používaniu výdavkov štátu,“ priblížilo ministerstvo.

Rezort financií tiež uviedol, že daňová medzera klesla z vyše 40 % v roku 2012 na 26,9 % v minulom roku, pričom sa znižuje aj daňová medzera pri dani z príjmov právnických osôb. „Za posledné roky došlo k výrazným úspechom v boji proti daňovým únikom. Výsledkom je o 3,7 miliardy eur viac (4,3 % HDP) v štátnom rozpočte,“ upozornil rezort.

V súčasnosti sa zavádzajú ďalšie opatrenia, ktoré podľa ministerstva pomôžu v ďalšom boji s daňovými únikmi. Sú nimi zavedenie online napojenia fiškálnych pokladníc na systém finančnej správy, ide o tzv. eKasa projekt a zavedenie identifikačných látok v pohonných hmotách (nanomarkery). Rezort si od nich sľubuje výraznejší pokles daňovej medzery na DPH a spotrebných daniach.

Finančná správa tiež upozornila, že sa jej darí vo výbere daní. „Ku koncu apríla sme naplnili štátny rozpočet na 100,7 % oproti plánu. Aktuálne hotovostný výber DPH za prvé štyri mesiace roku 2019 je vyšší o 66 miliónov eur oproti februárovému odhadu IFP,“ vyčíslila hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová. Tiež sa zvýšila aj efektivita kontrol. Priemerná výška nálezu stúpla od roku 2012 z 24.324 eur na 87.676 eur v roku 2018, a to pri znižujúcom sa počte kontrol. „Medziročne klesá tiež počet dní potrebných na výkon koordinovanej kontroly. Efektivita kontrol na DPH vzrástla z 36,67 % v 2012 na 63,45 % v minulom roku. Preto vyzývame všetkých, aby prestali spochybňovať zavádzanie online-izácie pokladníc, ak majú záujem na eliminácii daňových podvodov,“ dodala Skokanová.