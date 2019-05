Čína spustila prípravy na dlhú obchodnú vojnu s USA

Najväčší hospodársky konflikt v histórii ľudstva môže trvať až do budúcoročných volieb amerického prezidenta. Ak v nich opäť vyhrá Donald Trump, obchodná vojna sa môže pretiahnuť až na dlhých päť rokov. V takejto situácii svetová ekonomika nebola od konca druhej svetovej vojny a bezprostrednou reakciou na vyhrotenie konfliktu sú pády akciových trhov.

„Musíme sa pripraviť na ťažké časy,“ povedal čínsky prezident Si Ťin-pching. Prebiehajúce rokovania o budúcich obchodných vzťahoch sa totiž skončili fiaskom a momentálne oficiálne o ich obnovení nehovoria americkí ani čínski predstavitelia. „Mnoho ľudí si výrok čínskeho prezidenta vykladá tak, že Čína sa chystá v obchodnej vojne vykopať hlboké zákopy,“ uviedol ekonóm Next Finance Vladimír Pikora.

Americké firmy podnikajúce v Číne čelia zvýšenej byrokracii zo strany miestnych úradov a rastúcemu nezáujmu čínskych zákazníkov. „Americká obchodná komora v Číne dokonca uviedla, že 41 percent jej členov uvažuje o tom, že presunie svoje podnikanie do inej ázijskej krajiny. To len zapadá do správ, že veľa firiem už stavia nové výrobné závody vo Vietname,“ dodal Pikora.

Padajúce akcie

Stroskotanie americko-čínskych rokovaní o budúcich obchodných vzťahoch prinieslo razantný pád cien akcií. Počas včerajška zažili európske akciové indexy pády v rozmedzí 1,2 až 1,7 percenta.

Podľa viacerých analytikov prebiehajúca obchodná vojna naberá na obrátkach a jej dlhodobé trvanie úplne zmení globálny dodávateľský reťazec. „Mnohé priemyselné podniky zo sektorov dopravy, polovodičov, biotechnológie alebo drahých kovov budú s najväčšou pravdepodobnosťou považované za oblasť národnej bezpečnosti tak pre USA, ako aj pre Čínu. Ak súperenie medzi týmito dvoma krajinami naberie na intenzite, výsledkom bude pravdepodobne oddelenie dodávateľských reťazcov. USA a Čína sa tak budú usilovať o nezávislosť s cieľom obmedziť politické riziko v eskalujúcej obchodnej a technologickej vojne,“ uviedol Peter Garnry, akciový stratég Saxo bank.

Po dlhých desaťročiach sa môže skončiť americká dominancia v používaní operačných systémov mobilných telefónov a laptopov. „Už na jeseň bude mať k dispozícii vlastné operačné systémy pre smartfóny a notebooky,“ povedal spravodajskému serveru CNBC šéf spotrebiteľskej divízie Huawei Richard Yu. K takému kroku spoločnosť pristúpi, ak Američania budú trvať na zákaze používania operačných systémov Android a Windows. Lenže ani s vlastným operačným systémom nemá Huawei vyhrané. Väčšina obľúbených aplikácií je programovaná v jazykoch fungujúcich v amerických operačných systémoch od spoločnosti Google a Apple. Zatiaľ nie je jasné, ako sa Huawei podarí motivovať západné firmy k vývoju programov fungujúcich v novom čínskom softvéri.

Panasonic ukončí biznis s Huawei?

Momentálne totiž čoraz viac západných firiem oznamuje ukončenie spolupráce s čínskym technologickým gigantom. „Americký zákaz obchodovania so spoločnosťou Huawei sa týka tých technológií, ktoré obsahujú minimálne 25 percent amerických súčiastok. Preto zastavíme transakcie so spoločnosťou Huawei a jej 68 pobočkami,“ uviedla spoločnosť Panasonic vo vyhlásení pre televíziu BBC. Následne však na svojej čínskej stránke Panasonic uviedol, že k prerušeniu spolupráce nepríde a situáciu viac nekomentoval.

Veľké nadnárodné koncerny totiž na jednej strane nechcú prísť o obrovský čínsky trh a na druhej nechcú čeliť americkým sankciám. Práve americké platobné spoločnosti sprostredkúvajú väčšinu finančných transakcií vo svete a vďaka tomu dokáže americká vláda firmám nerešpektujúcim sankcie zablokovať finančné transakcie alebo zmraziť účty. Zároveň USA sú stále najväčšou ekonomikou sveta a predaj výrobkov na miestnom trhu je v strategickom záujme každého globálneho koncernu.

Najnovšie oznámil prerušenie spolupráce s Huawei aj britský výrobca čipov spoločnosť ARM. Hneď po tom, čo sa čínska spoločnosť ocitla na americkej čiernej listine oznámili prerušenie spolupráce americké firmy Qualcomm, Xilinx a Broadcom. Bez ich čipov bude Huawei vo svete veľmi ťažko budovať nové 5G siete, ktoré sú kľúčom k virtuálnej komunikácii či masovému nasadeniu autonómnych vozidiel. Čína zároveň pri exporte tovaru do USA čelí clám vo výške 25 percent. Tieto obchodné bariéry zasahujú polovicu čínskeho vývozu, čo predstavuje tovar v hodnote 250 miliárd dolárov a v blízkom čase majú byť na všetok čínsky tovar.

Americký prezident Donald Trump plánuje ukončiť obchodnú vojnu po tom, čo bude Čína súhlasiť s jeho predstavami o fungovaní svetového obchodu. Pri nevyspytateľnosti najsilnejšieho muža sveta môže prísť k uzatvoreniu novej obchodnej dohody o niekoľko týždňov, ale aj rokov.

VIDEO: Pozrite si ako spor o Android vidí Huawei Technologies Slovensko.