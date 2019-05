Huawei je podľa Trumpa nebezpečná, ale obchodná dohoda to môže vyriešiť

„Pozrite sa na to, čo urobili z bezpečnostného hľadiska, z vojenského hľadiska, je to veľmi nebezpečné,“ povedal Trump. „Ak by sme uzavreli dohodu, vedel by som si predstaviť, že by Huwaei mohla byť do nejakej jej časti zahrnutá,“ dodal. Na otázku novinárov, ako by takáto dohoda vyzerala Trump povedal: „vyzerala by veľmi dobre pre nás“.

USA a Čína, dve najväčšie ekonomiky sveta, teraz proti sebe vedú obchodnú vojnu, v rámci ktorej na seba vzájomne vyrubujú nové clá. Spor by sa podľa Trumpa mohol už čoskoro skončiť, od posledných obchodných rozhovorov pred dvoma týždňami ale nebolo stanovené žiadne dátum ďalšieho kola rokovaní, pripomína Reuters.

Americká vláda minulý týždeň firmu Huawei zaradila na čiernu listinu, takže americké podniky teraz potrebujú špeciálne povolenie, aby jej mohli dodávať svoje produkty. To ohrozilo okrem iného spoluprácu firmy s Googlom, ktorý poskytuje prístrojom Huawei operačný systém Android, ale aj s ďalšími technologickými firmami.

V pondelok Spojené štáty reštrikcie voči Huawei čiastočne zmiernili, keď firme umožnili nakupovať americké tovary pre zachovanie terajších komunikačných sietí a zabezpečenie softvérových aktualizácií pre už predané telefóny Huawei. Povolenie platí do 19. augusta a je možné ho predĺžiť.

