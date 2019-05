Ďalšie clá na obzore. Pre krajiny so slabou menou voči doláru

Americké ministerstvo obchodu navrhne nový predpis, podľa ktorého by bolo možné uvaliť antidotačné clá na tovar z krajín, ktoré podhodnocujú svoju menu voči doláru.

Návrh ministerstva predstavuje ďalšiu možnosť, ako zvýšiť clá na čínsky tovar. Mohol by sa však dotknúť aj ďalších krajín, ako Japonska, Južnej Kórey, Indie, Nemecka a Švajčiarska, uviedla agentúra Reuters.

Všetky tieto krajiny, vrátane Číny, boli na zozname krajín pre ďalšie sledovanie v polročnej menovej správe ministerstva financií. Správa monitoruje zásahy na menovom trhu, vysoké prebytky bilancie bežného účtu a obchodu.

Predpis navrhnutý ministerstvom by pozmenil bežný proces uvalenia odvetných ciel, ktorý by novo zahŕňal kritériá pre podhodnotenú menu. Úradníci vlády prezidenta Donalda Trumpa dlho považujú čínsky jüan za podhodnotený voči doláru, a to napriek americko-čínskej obchodnej vojne, ktorá podľa odborníkov na devízy hodnotu jüanu poškodila.

Ministerstvo zatiaľ neupresnilo kritériá, ktoré budú použité pri rozhodovaní, či cena produktov v USA je umelo nízka kvôli podhodnoteniu meny.