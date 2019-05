Predávame drevo za najvyššie možné ceny, tvrdia štátne Lesy

Zároveň víta kontrolu zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ), ktorá mu významne pomáha identifikovať možné riziká a slabé miesta. Pomáha mu aj v lepšom nastavovaní riadiacich a kontrolných procesov na úrovni všetkých podnikových organizačných zložiek. Štátny podnik to uviedol v piatok vo svojom stanovisku k výsledkom kontroly NKÚ za roky 2015 až 2017.

“Zo správy NKÚ veľmi citlivo vnímame názor na obchodnú politiku a ceny za kontrolované obdobie r. 2015 – 2017. Zároveň oceňujeme, že predseda NKÚ pozitívne vníma procesy nastavenia súčasnej novej obchodnej politiky Lesov SR š. p., ktorá vychádza zo schválených strategických dokumentov prerokovaných vedením podniku a dozornou radou zriaďovateľa. Tento obchodný model v plnej miere rešpektuje uznesenia vlády SR. Pre nás je kľúčovým bodom, aby Lesy SR boli transparentnou, modernou a dôveryhodnou spoločnosťou, ktorá spĺňa požiadavky obyvateľstva a súčasnej doby,“ reagoval podnik.

Lesy SR by veľmi radi dosiahli speňaženie vyššie aj o 10 eur za meter kubický, nielen o 1 euro za meter kubický, ako tvrdil na tlačovej konferencii predseda NKÚ. „No ceny drevnej hmoty udáva trh, na ktorom sa my síce podieľame, ale netvoríme ho monopolne. Viac ako 55 % trhu tvorí privátny a neštátny sektor, ktorý významne vplýva na cenovú politiku v SR,“ uvádza spoločnosť. Jej prioritou je podľa stanoviska predávať drevnú surovinu za maximálne možné trhové ceny, a zároveň minimalizovať všetky možné úniky a nekalé praktiky, ktoré môžu byť s takouto činnosťou spojené.

Zväz spracovateľov dreva SR (ZSD SR) oceňuje snahu súčasného vedenia Lesov SR, o čo najlepšie nastavenie optimálnych podmienok a tým aj cien pre svojich odberateľov. Podľa skúseností drevospracujúcich firiem sa štátny podnik prispôsobuje trhovým cenám. „Vzhľadom na ročný objem predaja drevnej suroviny a s prihliadnutím na okolité európske a domáce trhy, ako aj na pretrvávajúci vplyv spracovania podkôrnikovej kalamity, majú Lesy SR, š.p. podľa názoru ZSD SR cenovú politiku nastavenú adekvátne,“ povedal generálny sekretár zväzu Peter Zemaník.

“Nástupom nového obchodného riaditeľa v novembri 2017 bola nastavená nová obchodná politika Lesov SR, na obchodnom úseku bol otvorený nový odbor obchodného dozoru, ktorý realizuje významné kroky k efektívnej kontrole a riešeniu problémov súvisiacich s obchodovaním s drevnou hmotou,“ pokračoval v stanovisku podnik. Ten nedávno spustil proces prípravy, obstarania a implementácie nového systému PSPD (Podrobný systém evidencie a sledovania pohybu dreva) a momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávku systému. „Tento prelomový systém bude dôležitým nástrojom zabezpečenia transparentnosti pri predaji drevnej hmoty,“ doplnil podnik.

Súčasné vedenie štátneho podniku vníma les ako živý organizmus, ktorý tu bol, je a musí byť zachovaný pre ďalšie generácie ako súčasť prirodzenej zložky životného prostredia občanov SR. „Táto filozofia je naším hlavným motívom pri správe, hospodárení a nastavovaní riadiacich a kontrolných procesov. V plnej miere súhlasíme s konštatovaním NKÚ, že les je tu navždy a aj preto očakávame, že vláda SR a samotný štát jasne definuje hospodárske a iné žiadúce celospoločenské funkcie lesov v 21. storočí a to podľa konkrétnych priorít,“ doplnili Lesy SR.

K nevýhodným 10 ročným zmluvám so spoločnosťou Wood Working a na prenájmy piliarskych prevádzok štátny podnik uviedol, že zmluvy so spoločnosťou Wood Working boli podpísané už v roku 2010. „Za celé obdobie deviatich rokov nebolo žiadne vedenie Lesov SR schopné vypovedať tieto zmluvy ani po vyhotovení právnych analýz k tejto veci. Až manažment a vedenie na čele so súčasným generálnym riaditeľom a obchodným riaditeľom dosiahli v roku 2018 zrušenie troch zmlúv zo štyroch na prenájom píl,“ informovali Lesy SR. Zároveň zdôraznili, že vítajú realizáciu takýchto kontrol zo strany NKÚ. „V takejto činnosti sme pripravení ďalej spolupracovať s NKÚ na najvyššej možnej úrovni, vzhľadom na dlhoročné skúsenosti NKÚ v oblasti kontrolných procesov,“ uzavreli v stanovisku Lesy SR.

Štátny podnik Lesy SR obhospodaruje 884 490 hektárov lesných pozemkov, pričom štátom vlastnené pozemky predstavujú 704 240 hektárov. Od roku 2007 vysadili Lesy SR viac ako 218 mil. sadeníc lesných drevín. V priemere je 42 % plôch obnovovaných prostredníctvom prirodzeného zmladenia.