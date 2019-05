Ak prídu ďalšie clá, čínske Lenovo zváži presun výroby z Číny inam

Pre televíziu CNBC to povedal finančný riaditeľ firmy Wai Ming Wong. Americký prezident Donald Trump hrozí ďalšími clami na dovoz čínskych tovarov v hodnote 300 mld. USD, ktoré by mohli zahŕňať aj spotrebnú elektroniku.

Spoločnosť Lenovo však uviedla, že vyrába po celom svete a mohla by presunúť produkciu inde, ak by sa voči Číne uvalili dodatočné clá. „Samozrejme sme dobre pripravení pre prípad, že by sa to stalo,“ povedal pre CNBC finančný riaditeľ Lenova. „Rozhodne sme schopní presunúť časť produkcie … z dotknutých krajín, ako je Čína, do štátov, kde môže pokračovať bez vplyvu ciel,“ dodal.

Za svoj účtovný rok, ktorý sa skončil v závere marca, spoločnosť Lenovo vykázala zisk 597 mil. USD. V predchádzajúcom účtovnom roku firma skončila v strate 189 mil. USD.