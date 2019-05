Solárne kolektory zo Slovenska zo Žiaru používajú aj v Keni či Afganistane

Export prvých solárnych termických systémov sa firme v tomto roku podaril aj do Afganistanu. „Sme proexportne zameraná firma, objem exportu kolíše podľa vývoja na trhoch jednotlivých európskych krajín, pričom v súčasnosti vyvážame 30 – 50 % našej výroby,“ uviedol pre agentúru SITA riaditeľ domáceho výrobcu slnečných kolektorov Alfréd Gottas.

Hronskožiarska spoločnosť je podľa riaditeľa v podstate sezónna. Z tohto dôvodu je pre nich dôležité získavať nové trhy hlavne v mimoeurópskom priestore, kde je možné produkty predávať a inštalovať v čase európskej zimy. V tomto roku sa chcú etablovať hlavne na trhu v Keni a tiež nadviazať obchodné vzťahy s novými veľkoobchodnými partnermi v západnej Európe.

Výrobca sa v tomto a v budúcom roku chce venovať predovšetkým dokončeniu vývoja nových produktov a plánuje aj obmenu opotrebovaného strojného zariadenia. „V poslednej sezóne sme na trh uviedli nový typ slnečného termického kolektora určeného predovšetkým pre vysoké budovy. Vo vývoji máme nový typový rad kolektorov a novú generáciu tepelných čerpadiel, s uvedením noviniek do predaja však rátame až v sezóne 2020,“ dodal k zámerom firmy Gottas.

Napriek tomu, že pre sezónnosť spoločnosti je začiatok roka podľa riaditeľa vždy slabší, postupne sa dostávajú do pozitívnych čísiel. „Už druhý štvrťrok tohto roku sa vyvíja vcelku pozitívne,“ poznamenal Gottas, podľa ktorého je pre ich spoločnosť extrémne problematické zohnať kvalitných a kvalifikovaných zamestnancov. „Dokonca to vyzerá, že úroveň absolventov stredných škôl ešte stále klesá. Potrebovali by sme ešte kvalitných chladiarov a elektrikárov,“ konštatoval s tým, že pracujú iba s kmeňovými zamestnancami a každý zamestnanec má zmluvu na dobu neurčitú. „Aj tak však nemôžeme v súčasnosti získať dostatočný počet zamestnancov potrebných pre ďalší rozvoj firmy,“ uzavrel riaditeľ firmy založenej v roku 1992.