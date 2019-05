Bíreš: Spotrebiteľ chce poctivú potravinu

Nie je to prvý raz, čo veterinári zistili pri výrobe bryndze odchýlky od štandardov. Na Slovensku ide o recidívu. Aj pohľad do nášho redakčného archívu hovorí, že už v roku 2010 nachytali na hruškách viacerých producentov. Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš hovorí, že pri poslednej kontrole objavili mimoriadne vysoké porušenie.

Stojíte si za výsledkami testov? Nemali ste počkať so zverejnením kontroly, kým sa uzavrie správne konanie? Výrobca sa cíti poškodený.

Samozrejme, že si stojíme za tým, čo sme zistili. Analýzy sme robili v dvoch ústavoch – bratislavskom a dolnokubínskom. Výsledky sa zhodujú. Niet o čom polemizovať. Výrobok bol kúpený v obchodnej sieti, nebudeme čakať, aby si spotrebitelia išli ďalší raz kúpiť produkt, ktorý neobsahuje to, čo má. Preto sme výsledky zverejnili. Len 61,7 percenta ovčej hrudky v stopercentnej bryndzi, to je veľké porušenie.

Výrobcovia sa sťažujú, že obchodné reťazce ich tlačia do nízkych cien. Je šetrenie na cennej zložke nielen pri bryndzi, ale aj iných produktoch ospravedlniteľné?

Jedna vec je tlak obchodníkov na cenu a druhá zodpovednosť výrobcu voči spotrebiteľovi. Rád by som vedel, ako výrobca vysvetlí spotrebiteľovi, že si za svoje peniaze kúpil bryndzu len so 60-percentným obsahom ovčej hrudky, keď jej tam malo byť sto percent. Chce niekto takýto výrobok? Veď v druhom bol podiel bryndze dokonca len 15 percent. Máme vari zľaviť z nárokov? To určite nikto nechce.

Bude mať spotrebiteľ po tejto kontrole istotu, že si kúpi poctivú bryndzu?

Pre to, aby ju nadobudol, bolo dôležité zverejnenie výsledkov. Je to výzva pre všetkých výrobcov, aby dodržiavali receptúru.

Výrobca netají sklamanie z vášho postupu. Najmä preto, že prípad ešte nie je definitívne uzavretý.

Kedysi sa robili analýzy len v ústave v Dolnom Kubíne. Inšpekciu podozrievali, že niekto si výsledky objednáva. Aj preto dnes máme dve pracoviská a bryndzu testujeme tam aj tam. Ak vo Zvolenskej Slatine nesúhlasia, môžu si dať bryndzu odkontrolovať vo Viedni. Keby sa neviem čo pochybilo, ale 40-percentná odchýlka, to nie je náhoda.

Akú pokutu môže dostať previnilec?

Môže sa pohybovať v sume od niekoľko desiatok tisíc alebo aj stotisíc eur. Prípad uzavrie Regionálna veterinárna správa vo Zvolene.