Slovensko za rok v EÚ získava v čistom miliardu

Slovensko si začiatkom mája pripomenulo 15. výročie vstupu do EÚ. Z eurofondov boli postavené mnohé diaľnice, opravné obce, námestia či pamiatky.

„Bez členstva v Európskej únii by sme eurofondy jednoducho nedostali. Mali by sme tak menej finančných zdrojov na stavbu diaľnic, obnovu obcí, nemocníc či kultúrnych pamiatok,“ uviedol analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Zároveň bez členstva v Európskej únii by Slovensko prišlo o značnú časť západných investícií a väčšina automobiliek by skončila v okolitých krajinách vyšehradskej štvorky. „Životná úroveň aj mzdy by síce rástli aj bez členstva v Európskej únii, ale rast by bol pomalší,“ dodal Tomčiak.

Silu vplyv zjednotenej Európy najlepšie vidieť na štátoch nachádzajúcich sa mimo únie, konkrétne na Ukrajine a Srbsku. Obyvatelia obidvoch štátov považujú za životný úspech pracovať v slovenských podnikoch za z ich pohľadu vysoké mzdy. „U nás doma nie sú takmer žiadne zahraničné fabriky a už mzda 400 eur za mesiac bola raz tak vyššia ako v Srbsku. Po tom, čo sa mi podarilo dostať do automobilového priemyslu, začala som zarábať až 800 eur za mesiac, čo je u nás nepredstaviteľne vysoký plat,“ povedala Nella Stevanovič.

„Momentálne prudko rastie záujem Ukrajincov o prácu na Slovensku,“ uviedol minister práce Ján Richter. Ide pritom o krajinu s bohatým nerastným bohatstvom, ktorá sa veľkosťou približuje ekonomicky silnému Nemecku. Európska únia je tiež zárukou mieru a vojne momentálne čelí na východe Ukrajina a pár desaťročí dozadu s ňou malo zlú skúsenosť aj Srbsko. Samotné eurofondy sú postavené na solidarite bohatých západných štátov s novými členmi Európskej únie. Ekonomicky najsilnejšie Nemecko dostalo v roku 2017 z eurofondov 10,93 miliardy eur a v tom istom období do európskej štátnej kasy odviedlo až 19,59 miliardy eur.

Slovensko má dlhodobo najväčší problém s pomalým čerpaním eurofondov. Súčasná vláda sa to snaží riešiť presunom finančných zdrojov z menej efektívnych programov do oblastí s rýchlym čerpaním. V tomto roku sa napríklad presunie 70 miliónov eur z Operačného programu Výskum a inovácie do Operačného programu integrovaná infraštruktúra. "Presunuté peniaze pôjdu na výstavbu ciest prvej triedy a obchvatov,“ priblížil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).