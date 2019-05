Rusi majú ďalší atómový ľadoborec, pomôže im využiť bohatstvo Arktídy

Trojicu plavidiel bude prevádzkovať Rosatomflot, jedna zo spoločností štátnej jadrovej korporácie Rosatom. Trojica najväčších a najvýkonnejších ľadoborcov sveta môže preraziť ľad hrubý tri metre. Informovala o tom agentúra Reuters.

Rusko buduje novú infraštruktúru a modernizuje prístavy s výhľadom na to, že vplyvom teplejších klimatických cyklov by severná morská cesta mohla byť splavná celý rok.

Ľadoborec Ural má byť odovzdaný spoločnosti Rosatom v roku 2022, keď majú byť ďalšie dve lode tejto série, Arktika a Sibir, už znovu v plnej prevádzke. „Všetky tri plavidlá hrajú zásadnú úlohu v našom strategickom pláne otvoriť severnú morskú cestu na celoročnú prevádzku,“ povedal šéf Rosatomu Alexej Lichačov.

Ruský prezident Vladimir Putin si želá, aby arktická flotila mala do roku 2035 13 vysoko výkonných ľadoborcov, pričom sa plánuje, že deväť z nich bude na jadrový pohon.

Moskva dúfa, že trasa z Murmanska pri ruských hraniciach s Fínskom pozdĺž severného pobrežia Ruska až do Beringovej úžiny popri Aljaške by sa mohla presadiť, pretože doba plavby z Ázie do Európy by sa skrátila.

Americká geologická služba USGS odhaduje, že arktický región skrýva 22 percent doteraz neobjavených ložísk ropy a zemného plynu; množstvo ropy vyčísľuje na 412 miliárd barelov.