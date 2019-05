Šefčovič: Plyn môže prúdiť aj cez Ukrajinu, aj cez Nord Stream 2

Slovensku nehrozí pri dodávkach zemného plynu nič podobné, čo zažilo v minulosti. Uviedol to súčasný podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v nedeľu v diskusnej relácii televízie TA3 V politike v súvislosti s prípravou novej zmluvy o dlhodobom tranzite plynu do Európy medzi Ruskom a Ukrajinou.

„Som presvedčený, že aj Rusko, aj Ukrajina si uvedomujú, že každá takáto (plynová) kríza ohrozuje aj ich imidž, núti Európanov hľadať alternatívy v skvapalnenom plyne v iných destináciách. Obaja si uvedomujú, že by to malo veľmi negatívny následok na ich budúci ekonomický model. Preto verím, že urobíme maximum, aby sme všetky súvisiace problémy dali na stôl. Dúfam, že sa nám podarí dôležité rokovania urobiť ešte do letnej prestávky a potom budeme s maximálnou intenzitou hľadať finálne riešenie na jeseň tohto roka,“ priblížil.

Na nový plynovod NordStream 2 sa podľa jeho slov bude vzťahovať európska legislatíva, a to aj na tú časť plynovodu, ktorá bude viesť pod morskou hladinou, od momentu, keď vstúpi do teritoriálnych vôd Nemecka.

„Celý režim fungovania bude mať v rukách teda aj Európska komisia. Myslím si, že sa nám podarí do celého systému vniesť európske prvky, ktoré budú veľmi dôležité aj hľadiska strednej Európy, aj z hľadiska Ukrajiny,“ poznamenal.

Dohoda o dlhodobom tranzite plynu sa bude podľa Šefčoviča rodiť na troch momentoch, a to jednak na doterajšej štruktúre dlhodobého tranzitu cez Ukrajinu, a teda aj cez Slovensko, aby tieto krajiny na výpadku tranzitu cez Ukrajinu pre Eustream neškodovali a strategická vetva plynovodu cez ukrajinské územie zostala zachovaná.

Ďalším momentom podľa neho bude vyrovnanie požiadaviek, ktoré má Naftogaz voči Gazpromu na základe výsledkov tzv. štokholmskej arbitráže. Tretím momentom je, za akých podmienok by bol sfunkčnený plynovod Nordstream 2.

Upozornil, že po posledných odhadoch spotreby plynu v Európe, ktoré sú spojené hlavne s tým, že Nemecko postupne odchádza v energetike od uhlia a od jadrovej energie, sa zvyšujú objemy, koľko plynu bude Európska únia potrebovať.

„Viem si predstaviť, že ak by sme (k téme tranzitu plynu, pozn. TASR) pristúpili rozumne, tak sa bude dať zabezpečiť, aby komerčne zaujímavé objemy plynu naďalej prúdili cez Ukrajinu a aby sa Nodrstream využíval skôr na plnenie nových požiadaviek (spotreby plynu), ktoré vyplývajú z toho, že náleziská plynu v Holandsku v severnom mori sa postupne vyprázdňujú a Nemecko má neočakávané, nové požiadavky na dodávky plynu,“ dodal eurokomisár.