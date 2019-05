Spojením by podľa agentúry Reuters vznikol líder na svetovom automobilovom trhu. Fiat vo svojom oznámením uviedol, že 50 percent vzniknutého podniku by pripadlo akcionárom FCA a 50 percent by vlastnili akcionári Renaultu.

Tlak na spoluprácu výrobcov automobilov zvyšuje potreba elektrifikácie, investícií do technológií pre prepojené a autonómne vozidlá a tiež sprísnenie emisných predpisov.

Spoločnosti Fiat Chrysler a Renault by spoločne mohli získať trhovú kapitalizáciu na úrovni 33 miliárd eur.