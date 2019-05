Stavebníctvu zúfalo chýbajú ľudia, enormne rastú ceny

Zúfalý nedostatok ľudí v českom stavebníctve sa podpísal na extrémnom zvýšením cien stavebných prác. Kým od roku 1996 do roku 2016 sa priemerná cena stavebných prác na meter štvorcový pri kancelárskych budovách prakticky nezmenila, za posledné dva roky stúpla o 50 percent, u bytových projektov až o 70 percent. Uviedol to zakladateľ poprednej českej developerskej spoločnosti Passerinvest Group Radim Passer.

„Stavebníctvo smeruje k postupnej samovražde celého odvetvia,“ uviedol Passer. Pripomenul, že zo sektoru odíde každoročne do dôchodku 7500 pracovníkov, ktorí nie sú nikým nahradení. „To je nesmierne nebezpečný vývoj. Kvalitu práce znižuje okrem korupcie práve nedostatok pracovníkov. Toto ale nemôžu vyriešiť podnikatelia, to musí vyriešiť vláda,“ povedal.

Passer mieni, že je potrebné, aby z kultúrne spriaznených krajín, ako je napríklad Ukrajina, prišlo do ČR pracovať minimálne pol milióna ľudí. Upozornil na to, že v Poľsku bolo vydaných 1,5 milióna pracovných víz pre zamestnancov z Ukrajiny, v ČR je to len 100 000.

Odkázal na prepočty Hospodárskej komory ČR, podľa ktorej ďalších 40 000 pracovných víz pre Ukrajincov bude stáť 100 miliónov korún, ale prinesie Česku desať miliárd korún ročne. „Navyše by podľa mňa sem nemali prísť len slobodní chlapi, ale celé rodiny, ktoré potom majú šancu sa tu etablovať. Je to ‚win-win‘ riešenie pre všetkých,“ poznamenal.

Passerovi všeobecne v českej spoločnosti v porevolučnom období chýba vízia rozvoja krajiny. Prahu je podľa neho potrebné budovať pre 2,5 milióna ľudí, celé Česko pre 15 miliónov. Štatistici a ekonómovia pritom odhadujú, že v Česku bude za 50 rokov žiť sedem až osem miliónov ľudí. „Tento vývoj ale odsudzuje celú krajinu a ďalšie generácie k bankrotu, pretože to bude neufinancovatelné,“ varoval.

Úlohou súkromného sektora, vďaka ktorému podľa neho krajina ešte nezbankrotovala, by malo byť v rámci spoločenskej zodpovednosti podieľať sa na tejto vízii, pretože politici sa práce na nej nezúčastňujú.

Passerinvest Group je česká investičná a developerská spoločnosť, ktorej meno je spájané najmä s BB Centrom v Prahe – Michli. Ide o najväčšiu administratívnu a polyfunkčný komplex v ČR. Passer spoločnosť založil v roku 1991.