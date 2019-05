Matečná: Odvod nie je, ceny v reťazcoch neklesli

Zároveň upozornila, že obchodníci zvyšujú ceny v obchodoch, ale odmietajú sa podeliť s maržami s dodávateľmi.

„Ceny potravín rástli v SR vlani v porovnaní s priemerom EÚ viac ako dvojnásobne rýchlejšie a obsadili sme v tomto smere neslávne druhé miesto. Na takýto dynamický nárast cien pritom nevidíme žiadny relevantný dôvod. Treba otvorene povedať, že na zdražovaní sa najväčšou mierou podieľajú obchodníci, pričom toto zdražovanie nepremietajú do dodávateľských cien, kvôli čomu farmári a potravinári ledva prežívajú,“ upozornila Gabriela Matečná.

Priemerný nárast cien potravín v EÚ dosiahol vlani 1,9 % (v eurozóne 1,7 %), zatiaľ čo na Slovensku to bolo až 4,2 %. „Obchodníci, analytici, ale aj niektorí politici sa snažili toto zdražovanie pripísať vládnym opatreniam, ale opak je pravdou. V tomto období nebol zavedený žiadny mimoriadny odvod, žiadne dodatočné dane, žiadne nové príplatky za prácu. Napriek tomu rástli ceny potravín výrazne rýchlejšie ako ceny potravín v celej únii,“ vysvetlila Matečná.

Podľa ministerky si mohli Slováci začiatkom roka v médiách prečítať správy o tom že za rekordným zdražovaním potravín je mimoriadny odvod pre obchodné reťazce. „Koncom marca, tesne pred zrušením odvodu pre obchodné reťazce, som vykonala kontrolný nákup základných potravín a sľúbila som, že o mesiac nakúpim tie isté potraviny znovu. Nakupovala som v štyroch najväčších obchodných reťazcoch v SR. Presne v tých, ktoré minulý rok strašili tým, ako budú musieť dvíhať ceny. Aký je výsledok? V dvoch reťazcoch stúpla cena nákupu o 5 %, v jednom reťazci o 1 % a len v jednom reťazci poklesla cena o 3 %. Záver je jednoznačný. Analytici, obchodníci, opozícia aj niektoré média manipulovali s verejnou mienkou,“ konštatovala Matečná.

Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu agrorezortu Milan Lapšanský v pondelok upozornil na to, že je zarážajúce, ak pri niektorých potravinách ceny od slovenských farmárov klesali, no spotrebitelia za ne v obchodoch platili viac. „Napríklad v prípade bielej kapusty klesli v apríli 2019 medzimesačne ceny od domácich farmárov približne o 7 %, avšak spotrebiteľské ceny vzrástli o neuveriteľných 20 %. Podobne to bolo aj pri iných potravinách. Nastal čas, aby sa obchodníci férovo podelili aj s poľnohospodármi a potravinármi,“ uzavrel Lapšanský.