Medzi Bratislavou a Prahou pôjde nový pár najmodernejších vlakov

Prvý ranný a zároveň najluxusnejší vlak budú môcť využiť cestujúci na otočku do českej metropoly. Cesta bude trvať necelé štyri hodiny, vlak zastaví v Břeclavi, Brne, Českej Třebovej, Pardubiciach a Kolíne. Ide o jednu z viacerých zmien v cestovnom poriadku, ktoré pripravila Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) od 9. júna.

Vlak railjet Metropolitan Slovenská strela bude mať plánovaný odchod z Hlavnej stanice v Bratislave o 5:10 a príchod na Hlavní nádraží v Prahe o 9:07. Z hlavného mesta Česka bude spoj odchádzať o 19:50 a do metropoly Slovenska príde o 23:43. V najmodernejších modeloch vlakov Siemens Comfort Viaggio budú veľkopriestorové vozne alebo oddiely, vozeň na prepravu imobilných cestujúcich, vozeň alebo oddiel pre cestujúcich s deťmi do desať rokov, tichá zóna, rozšírená preprava batožín s povinnou rezerváciou, ako aj miesta pre bicykel či wi-fi.

K najdôležitejším zmenám podľa národného vlakového dopravcu patrí nový spôsob vedenia vlakov do Pezinka – vo Svätom Jure a v bratislavskej Rači budú v pracovných dňoch zastavovať tri nové vlaky, vďaka čomu popoludní na týchto zastávkach budú vlaky zastavovať každých dvadsať minút. „ZSSK na žiadosť cestujúcich z východného Slovenska obnovila po šiestich rokoch osobnú vlakovú dopravu z Bánoviec nad Ondavou do Veľkých Kapušian. Naposledy sa medzi týmito dvomi miestami jazdilo v roku 2012. Celkovo štyri páry osobných vlakov tu budú premávať počas pracovných dní a zabezpečia pohodlný spôsob dopravy pre školákov, študentov aj pracujúcich,“ informoval agentúru SITA hovorca ZSSK Tomáš Kováč v tlačovej správe.

Po zrekonštruovanej prvorepublikovej trati štandardného (európskeho) rozchodu sa do západoukrajinského Mukačeva po prvýkrát odvezú i cestujúci z Košíc. Na rozdiel od súčasného spojenia do hlavného mesta Ukrajiny Kyjeva nebude potrebné v pohraničnom Čope dve až tri hodiny čakať na previazanie podvozku zo štandardného na širokorozchodný. „Trať má veľký potenciál pre ukrajinských cestujúcich, ktorí pracujú v západnej Európe, ako aj pre turistov objavujúcich zakarpatský región,“ uviedol Kováč s tým, že vlaky majú ideálne nadväzujúce prípoje na rýchliky do Bratislavy a Prahy.

Novinkou je tiež vlak, ktorý bude počas letnej sezóny jazdiť zo stanice Poprad – Tatry do poľského mesta Muszyna. Ten bude slúžiť najmä turistom smerujúcim do Tatier, do kúpeľného mestečka Krynica Zdrój alebo do a z Krakova, druhého najväčšieho poľského mesta s bohatou históriou. ZSSK bude zmeny cestovného poriadku a nové vlakové spojenia komunikovať aj samostatnou reklamnou kampaňou.