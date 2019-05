VIDEO: Dve silné eurobankovky sa zmenšia, boli nepraktické

VIDEO: Pozrite si ako budú vyzerať nové bankovky v hodnote 100 a 200 eur.

Problém so zlou manipuláciou vyrieši nová séria sto- a dvestoeurových bankoviek. „Nové bankovky budú menšie a ich výška bude 77 milimetrov,“ povedal Dušan Rojek, expert prípravy a ochrany platidiel v Národnej banke Slovenska. Staré sto- aj dvestoeurové bankovky sú vysoké až 82 milimetrov. Nová druhá séria sa v obehu ocitne od utorka 28. mája. „Staré bankovky prvej série nie je potrebné vymieňať a ostávajú aj naďalej v platnosti,“ uviedol Andrej Slížik, riaditeľ odboru riadenia peňažnej hotovosti Národnej banky Slovenska. Z obehu ich postupne stiahne Národná banka Slovenska, ktorá už vymenila takmer všetky staré bankovky v hodnote 5, 10 a 20 eur. „Pri bankovkách v hodnote 50 eur sme už vymenili 73 percent starých peňazí,“ priblížil Slížik.

Staré bankovky boli pre niektorých ľudí nepraktické. „Po presťahovaní do domu sme sa spolu so ženou rozhodli prenajať náš jednoizbový byt. Nový nájomník preferuje platenie nájmu v hotovosti, keďže pracuje ako barman, a mne to neprekáža, keďže počas preberania peňazí skontrolujem byt. Jediný problém mám s príliš veľkými dvestoeurovými bankovkami, ktoré sú väčšie ako moja peňaženka a vždy sa dokrčia, kým prídem domov,“ povedal IT programátor Stanislav Svrček. Tomu raz dokonca nechceli pokrčenú bankovku zobrať v obchode a po vyrovnaní sa jej zbavil až v samoobslužnej pokladnici.

Nové bankovky sú na rozdiel od predchádzajúcej verzie oveľa bezpečnejšie a pri peniazoch v hodnote sto aj dvesto eur je úplne novým ochranným prvkom satelitný hologram. Ten sa nachádza v pravom hornom rohu a po naklonení sa okolo čísla v hornej časti striebristého prúžka pohybujú malé znaky €. Ďalšie ochranné prvky je vidieť len v prípade snímania infračervenou kamerou alebo pod UV svetlom. Nová emisia bankoviek nesie názov Európa a v rámci nej bolo vytlačených 2,3 miliardy kusov 100-eurových a 0,7 miliardy nových 200-eurových bankoviek.

Hlavnou úlohou novej série je sťaženie falšovania silnej európskej meny. „Približne polovicu všetkých na Slovensku zachytených falzifikátov tvorí bankovka v hodnote 50 eur,“ priblížil Rojek. Nasledujú peniaze v hodnote dvadsať a sto eur, ktoré spoločne tvoria tridsať percent zachytených falošných peňazí. „Bankovky vo zvyšných hodnotách sa falšujú len minimálne,“ dodal Rojek. V roku 2018 bolo na Slovensku zachytených 1¤473 kusov falošných bankoviek. Falošné peniaze sa najčastejšie dostanú na Slovensko zo zahraničia. Dva roky dozadu sa dvom Poliakom podarilo v Čadci kúpiť nové BMW X5 za nepravé 50-eurovky. Polícia podvodníkov odhalila nakoniec vďaka kamerovým záznamom. Pre pomerne dostupnú počítačovú techniku sa z času na čas pokúsia doma vyrobiť falošné peniaze aj Slováci.

Spustenie druhej série nových bankoviek znamená koniec pre 500 eur. Peniaze s touto hodnotou totiž ako jediné bankovky nebudú v novej sérii vydané vôbec. „Bankovka o hodnote 500 eur je zneužívaná kriminálnymi skupinami, a preto ju postupne úplne stiahneme z obehu,“ vyhlásil pred necelými troma rokmi šéf európskej centrálnej banky Mário Draghi. Podľa údajov Europolu kufor obsahujúci 1 milión eur v päťstoeurových bankovkách váži len 2,2 kilogramu. Sťahovanie prebieha tak, že po tom, čo súkromné banky v centrálnej banke uložia bankovku v hodnote 500 eur, naspäť už dostanú len peniaze s menšou hodnotou.