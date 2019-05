Za množstvo repky na poliach môžu podľa Matečnej mimovládky

Za veľké množstvo repky ozimnej na slovenských poliach môže tretí sektor a neziskové organizácie, ktoré tlačili na to, aby vo fosílnych palivách boli aditíva v podobe biopalív. Biopalivá sa vyrábajú práve z repky ozimnej a preto má tretí sektor záujem na pestovaní tejto plodiny. Pre slovenského poľnohospodára je tak pestovanie repky veľmi výhodné. Konštatovala to ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná na oficiálnom facebookovom profile ministerstva.

„Ľudia na Slovensku sa nás často pýtali na to, prečo sa na slovenských poliach pestuje toľko repky ozimnej. Až 12 % celkovej výmery ornej pôdy na Slovensku tvorí tá s repkou ozimnou. No záujem o jej pestovanie je na základe tlaku tretieho sektora aj v iných krajinách. Pre porovnanie napríklad v Českej republike je to 15 % z celkovej výmery ornej pôdy,“ uviedla Gabriela Matečná.

Repka ozimná nie je podľa ministerky pôdohospodárstva plodinou, ktorá by škodila v osevnom postupe. „Je to práve naopak, pretože je neutrálnou plodinou, ktorá chráni pôdu proti erózii, nakoľko je osievaná v zime. Dôvodom pre jej zvýšené pestovanie je však oproti minulosti tlak tretieho sektora a neziskových organizácií na aditíva vo fosílnych palivách v podobe biopalív, ktoré sú vyrábané práve z repky ozimnej. To je dôvod, prečo máme toľko repky na našich poliach. Pre farmárov je to totiž z tohto dôvodu veľmi výhodná plodina na pestovanie,“ pokračovala Matečná.

V prípade využívania iných zdrojov energie by sa pestovanie repky ozimnej na slovenských poliach podľa ministerky pôdohospodárstva znížilo. „Ak budeme využívať energiu z jadra a jadrovej energie určite bude repky ozimnej na slovenských poliach menej,“ uzavrela Matečná.