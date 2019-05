Spor USA s Čínou môže rozčesnúť vývoj technológií, vzniknú odlišné svety

Ak terajšie napätie medzi Pekingom a Washingtonom donúti firmy, aby vyvíjali dva odlišné súbory technológií, jeden pre Čínu a s ňou spojené krajiny a druhý pre zvyšok sveta, bude to zlou správou pre všetkých.

Pre televíziu CNBC to v utorok povedal Mahendra Negi, finančný riaditeľ nadnárodnej technologickej spoločnosti Trend Micro. Vývoj technológií by sa totiž stal drahší, konštatoval finančný riaditeľ firmy, ktorá vyvíja softvér na ochranu firemných dát pred hackermi.

„Miestne regulácie by mohli ťahať vývoj odlišnými smermi, takže nastane problém s kompatibilitou,“ dodal. Napríklad by spotrebitelia mohli skončiť s viacerými smartfónmi – s jedným, ktorý funguje v Číne, a s ďalším, ktorý funguje mimo nej. Konkurencia v oblasti technológií sa stala hlavným faktorom v terajšej americko-čínskej rivalite a v obchodnom spore, čo má podľa analytikov dopad na globálne dodávateľské reťazce pre sektor informačných technológií v Ázii a USA. Mnohí analytici varujú, že pre terajšie americko-čínske spory by mohli vzniknúť dva internety – jeden pod vedením Číny a druhý pod vedením USA.