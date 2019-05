Využite úľavy pri 13. platoch, vyzýva Danko firmy

„Mám pocit, že veľa podnikateľov ani nevie, aký nástroj je na Slovensku možné použiť, a to sa týka aj niektorých v štátnej správe,“ povedal. Upozornil na to, že rezorty, ktoré vedú nominanti SNS, dokážu na využití tohto inštitútu na daniach a odvodoch ušetriť takmer 1,5 milióna eur. „Ide len o to, aby sa v rámci štátnej správy naučili vedúci funkcionári, ministri používať tento inštitút v čase júna a decembra,“ povedal Danko. Štátna správa totiž podľa neho aj tak vypláca zamestnancom odmeny a „vyplácané sú dosť chaoticky“.

Ako príklad šéf národniarov uviedol spoločnosť Volkswagen Slovakia, ktorá podľa neho na využití inštitútu trinásteho platu usporí na daniach a odvodoch 1,9 milióna eur. Ak by zamestnávateľ vyplatil svojmu zamestnancovi 500-eurovú odmenu vo februári, zamestnanec by podľa Danka dostal v čistom len okolo 380 eur a zamestnávateľa by to stálo 700 eur. „Do 15. júna je možné, aby za výplatu za máj, ak zamestnávateľ si môže dovoliť odmeny, aby pri použití tohto inštitútu jednak ušetril takmer 200 eur na každom zamestnancovi a súčasne si vytvoril predpoklad na vyplatenie štrnásteho platu,“ tvrdí Danko. Upozornil na to, že trinásty plat nemusí byť vo výške priemernej mzdy zamestnanca, ale môže byť v sume 500 eur. „Oplatí sa zrátať polročné odmeny, vyplatiť ich v júni a neplatíte odvody a dane,“ povedal.

Na stredajšom rokovaní vlády by sa podľa Danka mohlo prijať uznesenie, ktoré by ministrom aj za iné koaličné strany odporúčalo využiť inštitút trinástych platov. „Je tu obrovská možnosť úspory v štátnej správe,“ tvrdí. Trináste platy by sa podľa neho mohli týkať až 100 tisíc zamestnancov v štátnej správe. „Odmeny v štátnej správe vyplácané sú, a ak sa nám to podarí, môžeme dospieť k úspore niekoľko miliónov, ak nie desiatok miliónov eur,“ dodal Danko.

Podmienky oslobodenia trinásteho platu od daní a odvodov sa tento rok zmiernili. Kým vlani bolo daňovo-odvodové zvýhodnenie trinásteho platu podmienené tým, aby bol takýto plat najmenej v sume priemerného mesačného zárobku, v tomto roku stačí trinásty plat v pevnej sume 500 eur. Túto zmenu schválil parlament koncom januára tohto roka cez pozmeňujúci návrh poslancov za SNS k vládnemu návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. „Chceme, aby motivácia zamestnávateľov vyplácať trináste platy bola vyššia,“ povedal vtedy poslanec NR SR za SNS Radovan Baláž.

Novela Zákonníka práce zaviedla od mája minulého roka čiastočné oslobodenie trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov. Dobrovoľne vyplatené trináste a štrnáste platy boli pôvodne postupne oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur pod podmienkou, že sú aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.Tri­náste platy zamestnávateľ vypláca v júni a štrnáste platy v decembri. Podmienkou je to, aby pri trinástom plate oslobodenom od daní a odvodov pracovný pomer zamestnanca trval nepretržite aspoň dva roky. Oslobodenie štrnásteho platu od daní a odvodov je podmienené tým, aby zamestnanec pracoval u zamestnávateľa nepretržite aspoň štyri roky a druhou podmienkou je, aby zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi aj trinásty plat.

Trinásty plat v sume aspoň priemerného mesačného zárobku zamestnanca bol do výšky 500 eur prvýkrát oslobodený od zdravotného poistenia od minulého roku, od dane z príjmov sa oslobodí v tomto roku a od sociálnych odvodov až od roku 2021. Štrnásty plat v sume najmenej priemerného mesačného zárobku sa do výšky 500 eur prvýkrát oslobodil od zdravotných odvodov od vlaňajška, od dane z príjmov takisto od minulého roka a od sociálnych odvodov sa oslobodí od tohto roku. Zo sumy trinásteho a štrnásteho platu, ktorá prevyšuje 500 eur, sa naďalej platia daň z príjmov, aj sociálne a zdravotné odvody.