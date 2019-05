Slovensko stráca miliardu ročne, keď nedokáže zamestnať 100-tisíc Rómov

Rómom pri vstupe na formálny trh práce bránia viaceré faktory. Nízka kvalifikácia, vysoká miera zadlženosti a často i zlý zdravotný stav vyplývajúci zo životných podmienok. Nezanedbateľnú úlohu môžu zohrávať aj predsudky zo strany zamestnávateľov a neskôr zamestnancov. Viac ako 50 predstaviteľov firiem spod Tatier sa dnes práve tejto téme venuje na konferencii v Poprade, ktorú organizuje Americká obchodná komora. Otvoriť chcú takýmto spôsobom verejnú diskusiu o marginalizovaných skupinách v regióne.

Cieľom stretnutia je pripraviť pre verejný a súkromný sektor odporúčania, ktoré umožnia zjednodušiť podmienky zamestnávania ľudí z marginalizovaných rómskych komunít na štátnej a regionálnej úrovni.

„Chceme inšpirovať naše firmy v rámci Americkej obchodnej komory k tomu, aby sa nebáli podniknúť kroky a dať šancu Rómom zamestnať sa. Zároveň chceme zistiť, ako je možné, že v niektorých firmách a samosprávach to funguje, a aké sú odporúčania, aby to fungovalo aj u ostatných,“ povedal pre agentúru SITA Blaškovič. Príkladom je obec Spišský Hrhov, v ktorej už 17 rokov funguje obecný sociálny podnik. „V našom prípade sa stalo to, že každý dostal šancu a drvivá väčšina sa jej chytila a posunula sa ďalej. Objavili sa aj ľudia, s ktorými je obrovský problém, ale takí sa nájdu v každej populácii, či väčšinovej, alebo menšinovej,“ povedal dnes pre médiá starosta obce Vladimír Ledecký. Jeho radou je, aby takéto podniky vznikali v každej obci.

Pozitívnym príkladom sú aj viaceré firmy pod Tatrami, v ktorých sa podarilo Rómov úspešne a dlhodobo zamestnať. Spoločnosť Whirlpool Slovakia začala s masívnym prijímaním tejto skupiny obyvateľov v roku 2014. „Zamestnávanie marginalizovaných Rómov nepovažujeme za špecifický pokus. Je to pre nás prirodzený proces, ktorý sa nám osvedčil. Rómovia dnes tvoria v našom podniku pevnú a zodpovednú súčasť prevádzok, čomu však predchádzalo značné snaženie a práca s nimi,“ uviedol Senior HR manažér Jaroslav Grygar.

Zo 71 zamestnancov spoločnosti Pasell Slovakia v Poprade, ktorá pôsobí v oblasti strojárenstva a výroby komponentov z betónu, gumy a plastov, tvorí 29 Rómov. Podľa riaditeľky spoločnosti Zuzany Roškovej je v jednej prevádzke, ktorá sa zaoberá výrobou betónu, zamestnaných dokonca 96 percent Rómov. „Snažíme sa zobrať Rómov z osady, aby sme im pomohli k normálnemu spôsobu života. Samozrejme, sú tu ťažkosti, nevedia, že musia chodiť dennodenne do práce, že musia plniť kvalitu, že musia plniť produktivitu,“ vymenovala. Vo výrobe ich však spoločnosť zamestnáva desať rokov.

Konferenciu s názvom Zamestnávanie sociálne vylúčených skupín: nevyužitý potenciál pre rast Slovenska organizuje Americká obchodná komora na Slovensku spolu s mimovládnymi organizáciami Človek v ohrození, Cesta von a Karpatská nadácia a zahraničnými veľvyslanectvami (USA, Kanada, Írsko, Holandsko).

Americká obchodná komora (AmCham) bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá a finančne samostatná organizácia financovaná výlučne prostredníctvom príspevkov od svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová pobočka AmCham v Košiciach, s cieľom podporiť hospodársky rozvoj vo východoslovenskom regióne. V súčasnosti patrí Americká obchodná komora medzi najaktívnejšie medzinárodné komory na Slovensku a jej členskú základňu tvorí vyše 331 medzinárodných a slovenských spoločností, vrátane mnohých z najväčších a najvýznamnejších firiem na Slovensku. Približne 44 % týchto spoločností je slovenských a 21 % amerických, zvyšných 35 % tvoria medzinárodné spoločnosti.