Diaľnice D4 a R7 zasiahnu prírodu, pre zver bude šesť ekoduktov

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda kadiaľ povedie rýchlostná cesta R7 a ako vzniká jeden z ekoduktov pre zvieratá.

V úseku Dunajská Lužná – Holice je približne v deviatom kilometri pri lokalite zvanej Tarnoki navrhnutý ekodukt nad rýchlostnou cestou R7 na zabezpečenie migrujúcej zveri prechádzajúcej cez R7. Na úseku D4 Ivanka Sever – Rača budú 2 ekodukty. Aj na úsekoch R7 Ketelec – Dunajská Lužná a na úseku R7 Dunajská Lužná – Holice budú 2 ekodukty. Okrem toho sú súčasťou projektu obchvatu Bratislavy ďalšie dva mostné objekty, ktoré zabezpečujú migráciu zveri, a to na úsekoch D4 Jarovce – Ivanka Sever a na úsek R7 Ketelec – Dunajská Lužná.

Cena jedného ekoduktu sa podľa projektov, ktoré už ponad slovenské štvorprúdovky boli vybudované, pohybuje okolo päť miliónov eur. Španielske konzorcium sa zaviazalo 59,1 kilometra diaľnic postaviť a tridsať rokov prevádzkovať za 1,9 miliardy eur, kým štát pôvodne odhadoval cenu na 4,5 miliardy eur.

Aký rozdiel je medzi ekoduktom a biokoridorom? „Biokoridor je široký pojem, ktorý predstavuje priestor vzájomne prepojených viacerých ekosystémov. Príkladom biokoridoru je napríklad rieka Dunaj alebo Malý Dunaj, ktoré sú prirodzenými biokoridormi pre aviafaunu alebo ryby. Ekodukt je most alebo spojnica, ktorá spája nejaký prirodzený ekosystém, ktorý bol alebo bude napríklad z dôvodu výstavby diaľnice prerušený,“ uviedol pre denník Pravda Tomáš Stupavský z agentúry zastupujúcej spoločnosť D4R7.

Úsek diaľnice D4 Jarovce – Ivanka Sever prechádza na ľavom brehu Dunaja na estakáde až po kilometer 5,5 chráneným územím európskeho významu Biskupické luhy popri prírodnej rezervácii Gajc. Cez chránené územie rovnako prechádza aj úsek rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Ketelec. Tento 6,3 kilometra dlhý úsek, ktorý tvorí 15 mostov a 3 križovatky, čiastočne vchádza medzi kilometrom 4,3 až 4,7 na chránené územia Biskupické luhy a Dunajské luhy. Chránené územie európskeho významu obchádza tiež trasa rýchlostnej cesty R7 v úseku Ketelec – Dunajská Lužná, a to konkrétne Ramsarskú lokalitu Dunajské luhy a chránenú krajinnú oblasť Dunajské luhy vo vzdialenosti približne 159 až 200 metrov.

Diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 s celkovou dĺžkou viac ako 59 kilometrov bude dotvárať aj 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií, vrátane nového mosta nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni Slovnaftu. Spoločnosť D4R7 predpokladá, že najvyťaženejším úsekom na D4 bude spojnica Ivanka Sever – Čierna Voda, kde by malo denne jazdiť takmer 45 000 áut, z čoho 1¤500 majú byť ťažké nákladné autá. Diaľničný most cez Dunaj, ktorý bude súčasťou obchvatu, má už v budúcom roku denne v oboch smeroch zvládať 35-tisíc automobilov, pričom veľké percento z toho má byť práve nákladná doprava.

VIDEO: Ako prebiehajú práce na jednom z najnáročnejších úsekov obchvatu Bratislavy? Pozrite si ako sa rodí nová obrovská križovatka diaľnic pod Prístavným mostom v Bratislave.

Čítajte viac

Výstavba rýchlostnej cesty R7 od Dunajskej Stredy po Bratislavu na juhozápade krajiny by mohla byť hotová na jar budúceho roka, teda o tri mesiace skôr oproti pôvodnému termínu. Dokončená by mala byť štvrtá a piata sekcia R7. Úseky diaľnice D4 z Jaroviec po Raču mali byť rovnako ako úseky R7 hotové na budúci rok, no aktuálne sa špekuluje skôr o roku 2021.

Okolo výstavby D4 a R7 vznikli pochybnosti ohľadom údajného navážania kontaminovaného odpadu. Konzorcium D4/R7 pochybnosti odmietlo a kontamináciu nepotvrdili ani testy.