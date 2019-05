Príspevky pre desaťtisíce opatrovateľov sa od júla zvýšia

Tento príspevok sa pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) zvýši o 61 eur na 430,35 eura mesačne. Suma príspevku tak dosiahne výšku tohtoročnej čistej minimálnej mzdy. Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok stúpne o 30,50 eura na 215,18 eura. Vyplýva to z nariadenia vlády o výške sadzby na hodinu osobnej asistencie a výške peňažného príspevku na opatrovanie, ktoré v stredu schválila vláda. Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb víta každé zvýšenie príspevku na opatrovanie, avšak minimálnu mzdu nepovažuje za adekvátnu fyzickej, ako aj psychickej náročnosti, ktorú si vyžaduje opatrovateľské povolanie.

O 80 eur na 572,36 eura od polovice tohto roka stúpne príspevok na opatrovanie pre osobu v produktívnom veku, ktorá celodenne opatruje dve a viac osôb s ŤZP. Ak sa opatrovateľ v produktívnom veku stará časť dňa o jednu osobu s ŤZP, pôjde o zvýšenie o 52,50 eura na 378,70 eura a ak sa časť dňa stará o dve a viac osôb s ŤZP, príspevok na opatrovanie pôjde nahor o 70,50 eura na 532,30 eura. V prípade opatrovateľov, ktorí dostávajú niektorý z dôchodkov, výška príspevku na opatrovanie zodpovedá polovičnej sume z príspevku pre opatrovateľa v produktívnom ve­ku.

Schváleným nariadením sa tiež zvyšuje sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 0,36 eura na 4,18 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí by sa mal tento príspevok zvýšiť v priemere mesačne o 50 eur, čo by malo pozitívne pocítiť 10,4 tisíca ľudí s ŤZP a približne 13,5 tisíca asistentov poskytujúcich osobnú asistenciu osobám s ŤZP.

Zvýšenie príspevkov na opatrovanie a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie si v druhom polroku tohto roka zo štátneho rozpočtu vyžiada 17,2 milióna eur a v budúcom roku 43,1 milióna eur.

„Asociácia víta každé zvýšenie príspevku na opatrovanie. Minimálnu mzdu však nepovažujeme za adekvátnu fyzickej, ako aj psychickej náročnosti, ktorú si vyžaduje opatrovateľské povolanie,“ uviedla v apríli pre agentúru SITA prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) Mária Kovaľová. Ako upozornila, opatrovatelia sú vystavovaní psychickej aj senzorickej záťaží, ktorá zvyšuje ich vyčerpanosť, chorobnosť, syndróm vyhorenia a v neposlednej miere aj chybovosť pri samotnom výkone. „Ak budeme chcieť bezpečné a kvalitné opatrovanie, potom budeme musieť zvýšiť príspevky o ešte raz takú sumu, ako majú opatrovatelia dnes,“ tvrdí.

Podobne je to podľa nej aj s osobnou asistenciou. „Celodenné opatrovanie je samo o sebe náročné a preto by malo byť kompenzované finančne, aby si opatrovatelia mohli dovoliť v pravidelných intervaloch oddych spojený s rehabilitáciou tela a možno s meditáciou pre dušu,“ uviedla Kovaľová. Politici podľa nej zanedbali túto starostlivosť a nepripravovali sa na demografický vývoj vedomostnou, zdravotnou, ani sociálnou politikou dostatočne a odborne správne.