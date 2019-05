Richter chce rozbehnúť 'vážnu diskusiu' o 13. dôchodku

„Je to vízia a potreba, 13. dôchodok sa týka každého dôchodcu,“ zdôraznil. „Ak by sa aj začalo s nižšou sumou, že by to hneď nebola plná hodnota, je ale dôležité, aby sme naštartovali proces,“ povedal Richter s tým, že viacerí seniori už nemajú príležitosť si finančne prilepšiť prácou. V súvislosti s vianočným príspevkom uviedol, že tento rok bude zvýšený o 100 % prvýkrát.

Minister ocenil pracujúcich seniorov. „V žiadnom prípade neberú miesta mladým, pretože máme skoro 100 000 voľných pracovných miest. Často seniori pracujú na miestach, ktoré možno nie sú také zaujímavé pre mladých ľudí, ale sú potrebné na chod ekonomiky,“ konštatoval. Pripomenul, že dôchodcom pracujúcim na dohodu je poskytovaná rovnaká výhoda ako pracujúcim študentom v súvislosti s odvodmi.

Šéf rezortu práce je presvedčený o tom, že zastropovanie dôchodku je dobré riešenie. „Nikto nebude nikoho vyháňať v 64 rokoch, to je možnosť. Ak sa niekto už zdravotne nebude na to cítiť, ak fyzické sily ubudli, môže odísť na dôchodok bez nejakej ujmy, ako by to bolo v prípade predčasného dôchodku, kde sa isté percentá odrátavajú,“ uviedol s tým, že ak občan chce ďalej pracovať, má na to zákonne vytvorené podmienky.

Zdôraznil, že JDS je významným sociálnym partnerom a otázka medzigeneračnej solidarity je veľmi dôležitá. Podrobne predstavil účastníkom konferencie kroky vlády v oblasti zamestnanosti, rodinnej a dôchodkovej politiky.