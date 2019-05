Materstvo nemusí byť prekážkou v práci

Mnohé ženy popri dieťati pracovať chcú, či už z ekonomických dôvodov, alebo aby profesionálne nezaostali a neboli celkom odlúčené od spoločnosti a kolegov. Pre spoločnosť to je tiež žiaduce. „V strednej Európe a predovšetkým v hlavných mestách je akútny nedostatok pracovných síl. Firmy preto viac zamestnávajú i ženy na materskej a prispôsobujú im pracovné prostredie,“ vraví analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. „Mnohé nadnárodné spoločnosti zriaďujú pri svojich administratívnych a výrobných centrách rôzne škôlky a umožňujú ženám flexibilný pracovný čas či prácu z domu. Tento trend sa v najbližších mesiacoch ešte prehĺbi, keďže miera nezamestnanosti na Slovensku už poklesla pod päť percent a dá sa očakávať ešte mierne zníženie. Ak teda firmy umožnia prácu ženám na materskej, môžu tak trochu pokryť nedostatok pracovníkov. Zároveň ženy nevypadnú z pracovného procesu a po skončení materskej môžu opäť naplno pracovať,“ vraví analytik.

Minimálne je podľa neho vhodné, aby ženy na materskej dovolenke absolvovali rôzne rekvalifikačné a doplňujúce kurzy. „V tejto oblasti by mohol pomôcť i štát, ak by podporil školiace aktivity. To isté sa týka aj dôchodcov. Niektorí by chceli pracovať, ale chýbajú im znalosti a zručnosti. Zamestnancov z týchto skupín obyvateľstva by bolo možné podporiť i určitou daňovou politikou. Pracujúce ženy na materskej a dôchodcovia by napríklad mohli platiť trochu nižšie dane,“ myslí si Tomčiak.

Menej príjmov, viac výdavkov

Zárobok sa ženám s malými deťmi zíde, dávky často nestačia. „Ženy na materskej dovolenke sú odkázané na to, čo im štát pridelí. Počas poberania materského príspevku, čo je zhruba pol roka, to až tak nepocítia, keďže dostávajú 75 percent zo svojej hrubej mzdy. No nasledujúce mesiace, keď poberajú rodičovský príspevok, je to pre ne náročnejšie, keďže ich príjmy sa znížia, a, naopak, výdavky sa zvýšia. Z tohto príspevku je ťažké uživiť dieťa, seba a domácnosť, ako je to v prípade osamelých mamičiek. Ženy na materskej dovolenke majú aj ťažší prístup k úverom,“ pripomína analytička Poštovej banky Lucia Dovalová ďalší hendikep.

Mnohé matky sa preto usilujú zvýšiť svoj príjem, a to najmä na rodičovskej dovolenke, keď dostávajú už len malú sumu. „Po poberaní rodičovského príspevku štát umožňuje mamičkám aj iné zárobky bez obmedzení. No aj počas materskej by niektoré ženy uvítali viac možností, ako si privyrobiť. Štát to síce umožňuje, no iba za určitých podmienok. Ak si žena dokáže zosúladiť starostlivosť o dieťa s prácou – či už na polovičný úväzok, na dohodu, alebo ako prácu z domu – malo by to byť pre ňu dostupnejšie, keďže by jej to finančne pomohlo. Myslím si, že mnohé firmy, hlavne tie väčšie, by na niektorých pozíciách aj uvítali už zabehnutého človeka na skrátený úväzok, alebo by im postačovala aj práca z domu a matky by tak nevypadli zo zabehnutého pracovného procesu,“ vraví analytička. V zahraničí je podľa nej takýto prístup už úplne bežný a firmy fungujú na princípe priateľského prostredia pre rodičov. „Tento prístup zvyšuje výkonnosť, lojalitu a oddanosť zamestnancov, keďže sa cítia za to vďační. Firmy, čo poskytujú takúto možnosť, tak ušetria čas investovaný do hľadania a zaúčania novej pracovnej sily. No konkrétna podoba materskej dovolenky sa v jednotlivých krajinách únie líši,“ dodáva analytička.

„Materská dovolenka je dlhá 34 týždňov, z toho na konci tehotenstva žena už prerušuje zamestnanie. Teda po pôrode máme 6-týždňové šestonedelie a do konca materskej tak zostáva 20 až 22 týždňov. Za ten necelý polrok čaká matku v súvislosti so starostlivosťou o dieťa veľký kus roboty. Pritom hlavná záťaž o novonarodené dieťa je v našej kultúre na žene a muž je v tomto stále iba pomocníkom ženy,“ vraví Rastislav Bednárik z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. „Na druhej strane u nás stále platí dvojpríjmový model fungovania domácnosti – prenášaný ešte zo socializmu – a obdobie materskej, prípadne následne rodičovskej dovolenky znamená pre väčšinu mladých ľudí zvýšené nároky na uskromňovanie,“ vraví Bendárik. Dodáva však, že dnes je suma materskej dávky vo väčšine prípadov veľmi blízka mzde, takže obdobie poberania materského by nemalo byť pre rodičov ekonomicky nezvládnuteľné. „Demograficky sa však obdobie privítania prvorodeného dieťaťa v živote ženy u nás posúva za horizont 27 rokov, takže ekonomicky sa štart do práce a do rodinného života dá zvládnuť skôr ako pri veku 20 rokov – čo bolo bežné pred 30 rokmi,“ pripomína odborník. Podľa údajov z prieskumu Vybrané faktory prorodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikultúrnom prostredí sa do rodinného života významne zapájajú aj muži. Muži vo veku do 30 rokov si nájdu dostatok času na deti v 28 percentách prípadov a ďalších 39 percent sa deťom venuje občas.

Internet matkám pomáha

Nejde len o kontakt so zamestnaním, internet dnes ženám s malým deťmi celkovo život uľahčuje, pomáha im nezostať v izolácii.

„Dnes majú ženy a muži na rodičovskej dovolenke určite lepšie podmienky na udržiavanie kontaktov či nadväzovanie nových,“ vraví sociologička zo Slovenskej akadémie vied Zuzana Kusá. „Jednak sú tu nové technológie – mobily a internet významne uľahčili možnosť zostať v kontakte s priateľmi a so vzdialenou rodinou a získavať nových známych, jednak je oveľa viac zariadení a klubov pre stretávanie sa mamičiek a rodičov s deťmi, kde môžu rozvíjať ich schopnosti. Dojčatá chodia s mamičkami na plávanie, na hudobnú výchovu a venujú sa ďalším aktivitám. A ak opomenieme málo rozvinuté oblasti a vylúčené komunity, zlepšilo sa aj vybavenie verejných priestorov detskými ihriskami a podobne,“ vraví Kusá. Aj keď žena vypadne na čas z práce, neznamená to už pre ňu úplnú izoláciu od spoločnosti ako pred niekoľkými rokmi. „Práca nie je pre mnohých mladých ľudí, a teda aj rodičov, hlavným priestorom a zdrojom sociálnych väzieb, a teda pocitu spolunáležitosti či príslušnosti k spoločenstvu. Na druhej strane mužom a ženám s tvorivými povolaniami, respektíve s veľkým priestorom pre samostatnosť a sebavyjadrenie v práci či s jasnými plánmi kariérového vzostupu bude na rodičovskej dovolenke práca chýbať, a môžu prežívať niečo ako vylúčenie a stratu autonómie,“ podotýka sociologička.

„Prejsť z materstva späť do pracovného života čo najplynulejšie je jedným z najdôležitejších aspektov trhu práce. Na Slovensku sa zamestnanosť žien s deťmi za posledných 15 rokov zvýšila. Stále je však dôležité pracovať na tom, aby matky dokázali výchovu detí a kariéru čo najlepšie skĺbiť. V tom môže byť štát nápomocný budovaním kvalitnej siete materských škôl a jaslí,“ uzavrel Alexej Dobroľubov z Inštitútu zamestnanosti.