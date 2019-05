Čína obvinila Spojené štáty z ekonomického terorizmu

Spojené štáty a Čína, teda dve najväčšie ekonomiky sveta, teraz proti sebe vedú obchodnú vojnu, v rámci ktorej na seba vzájomne vyrubujú cla. Washington navyše tento mesiac zaradil čínsku spoločnosť Huawei na čiernu listinu, takže americké podniky teraz potrebujú špeciálne povolenie, aby jej mohli dodávať svoje produkty.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Lu Kchang vo štvrtok podľa CNN americkú obchodnú politiku označil za „typický ekonomický terorizmus“. Podobne sa vyjadril aj námestník ministra zahraničia Čang Chan-chuej.

„Sme proti obchodnej vojne, ale nebojíme sa jej. Tento spôsob zámerne provokatívnych obchodných sporov je čistým ekonomickým terorizmom, ekonomickým šovinizmom a ekonomickým zastrašovaním,“ citovala z jeho vyhlásenia agentúra Reuters.

V čínskych médiách sa tento týždeň objavili správy, že Peking by v rámci obchodnej vojny mohol obmedziť vývoz kovov vzácnych zemín do USA. Agentúra Bloomberg vo štvrtok s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou uviedla, že Čína pozastavila nákupy amerických sójových bôbov.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok však vyhlásil, že Spojené štáty si v obchodných rozhovoroch s Čínou vedú dobre a že Peking chce dosiahnuť dohodu. Dodal, že americké clá na čínsky tovar nútia výrobcov opúšťať Čínu a usadzovať sa v iných krajinách.