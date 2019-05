Trump vydiera Mexiko. Zavádza clo na všetok tovar, kým nezastavia migráciu

Americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že Spojené štáty od 10. júna uvalia na všetok tovar z Mexika päťpercentné clo. To má podľa Trumpa prinútiť Mexiko, aby zastavilo príliv migrantov do Spojených štátov.

„Colné sadzby sa budú postupne zvyšovať, až kým problém s nelegálnym prisťahovalectvom nebude napravený, potom clá budú zrušené,“ uviedol Trump na twitteri.

„Ak migračná kríza bude zmiernená konkrétnymi opatreniami v Mexiku, ktorých vplyv bude určený naším jediným rozhodnutím, clá budú zrušené,“ spresnil Trump vo vyhlásení Bieleho domu. V opačnom prípade sa clo každý mesiac zvýši o päť percentuálnych bodov, až k 1. októbru dosiahnu 25 percent.

Prezident, ktorý urobil z boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu jednou zo svojich priorít už počas volebnej kampane v roku 2016, opakovane obviňuje Mexiko z pasívnej spoluúčasti na probléme a tvrdí, že mexická vláda nerobí nič, aby zabránila prílevu migrantov zo Strednej Ameriky. „Po celé roky s nami Mexiko nezaobchádzalo spravodlivo, ale teraz presadzujeme svoje práva,“ zdôraznil Trump vo vyhlásení.

Oznámenie Trumpa o uvalení cla paradoxne prišlo v rovnaký deň, keď vláda USA začala proces parlamentnej ratifikácie novej dohody o voľnom obchode spájajúcej Spojené štáty s Kanadou a Mexikom, poznamenala agentúra AFP.

Námestník mexického ministra zahraničia Jesus Strada varoval, že by bolo „pohromou“, ak by sa Trumpová vyhrážka naplnila. „Ak by sa tak stalo, budeme musieť reagovať energicky,“ vyhlásil pred novinármi.

Stanica BBC na svojom webe pripomenula, že Mexiko je známe predovšetkým poľnohospodárskymi výrobkami, ako je avokádo či tequila. Ale v Mexiku sa tiež každý mesiac vyrábajú státisíce áut, sídli tu tiež firmy podnikajúce vo vyspelých technológiách či v leteckom a kozmickom priemysle. Krajina patrí do skupiny najväčších ekonomík sveta G20.

Trumpove oznámenia o clách na dovoz všetkých tovarov z Mexika podľa agentúry Reuters viedlo k poklesu akcií japonských automobiliek, ktoré majú závody v Mexiku: akcie Toyoty, Nissanu a Hondy klesli o približne tri percentá, zatiaľ čo Mazdy skoro o sedem percent.

Ešte predtým si Trump podľa agentúry AFP pripravoval terén tým, že oznámil zadržanie rekordne veľké skupiny nelegálnych prisťahovalcov – 1036 osôb – potom, čo tajne prekonala hranicu, oddeľujúce Mexiko od Spojených štátov.

„Agenti pohraničnej polície včera na hraniciach zatkli doteraz najväčšiu skupinu cudzincov s nelegálnym pobytom v krajine: 1036 osôb, ktorí okolo štvrtej ráno nelegálne prekročili hranice v El Pase,“ napísal Trump na twitteri.

„Demokrati by mali brániť našu neuveriteľnú hraničnú políciu a napraviť diery v našich hraniciach!“ dodal v narážke na spory s opozičnými demokratmi o financovaní múru, ktorú chce republikánsky prezident postaviť na hraniciach s Mexikom.

Južná hranica USA je v posledných mesiacoch vystavená silnému náporu migrantov, najmä zo stredoamerických štátov Salvadoru, Hondurasu a Guatemaly, odkiaľ utekajú pred chudobou a zločinnosťou. Cez Mexiko mieria na sever vo vlnách, každá má obvykle tisíce ľudí. V apríli prekročilo hranicu USA s Mexikom takmer sto tisíc migrantov, čo je najviac od roku 2007.

Trump na konci marca hrozil uzavretím hraníc, ak Mexiko okamžite nezabráni migrantom nelegálne prúdiť do Spojených štátov. Mexiko tiež obvinil z toho, že na migračnom probléme finančne veľmi zarába. Mexický minister zahraničia Marcelo Ebrard vtedy na twitteri poznamenal, že jeho krajina pod vyhrážkami nekoná a že je navyše skvelým susedom Ameriky.