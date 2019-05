Automobilový sektor v ohrození. Fabriky zvažujú presuny inam

Každý šiesty nadnárodný koncern uvažuje o presunutí časti výroby preč zo Slovenska. V časoch rekordne rastúcich tržieb totiž slovenský priemysel začína narážať na svoje limity a firmy nemajú dostatok ľudí na udržanie ďalšieho rastu. Kým pred rokom o odchode rozmýšľala len každá dvadsiata firma, dnes je to už každá šiesta spoločnosť.

„Na posilnenie jednoduchej výroby potrebujete veľké množstvo ľudí a tých dnes nemáte kde zohnať v priemyselne rozvinutých častiach Slovenska. Zároveň pre príliš zdĺhavý a komplikovaný dovoz sa nemôžete spoliehať na dovoz Srbov ani Ukrajincov,“ povedal Peter Mrnka, riaditeľ PwC Slovensko. V Nemecku získa robotník pracovné povolenie za pár týždňov, na Slovensku až za pár mesiacov. „Ak nemáte pracovnú silu, môžete zvýšiť produktivitu firmy nasadením väčšieho množstva robotov. V tomto prípade zas fabriky narážajú na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a bez nej nemá kto obsluhovať zložité technológie,“ dodal Mrnka.

Na STU v Bratislave sa študijný odbor profesijného bakalára rozbehol len v roku 2017 a v súčasnosti ho navštevujú desiatky študentov. V Nemecku tento systém funguje desiatky rokov a ročne praktické vzdelanie na vysokej škole získajú tisíce mladých ľudí. Práve oni neskôr vo fabrikách riešia komplikované úlohy spojené s nasadzovaním robotických technológií. Práve pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa Slovensku zatiaľ nepodarilo naskočiť na súčasnú výrobnú vlnu elektromobilov. Pritom práve Volkswagen Slovakia ako prvý závod v rámci celého automobilového koncernu ešte v roku 2013 odštartoval výrobu prvého elektrického vozidla Volkswagen e-up! Odvtedy ubehlo už takmer sedem rokov a bratislavská fabrika stále nevyrába žiadny automobil postavený na MEB platforme, ktorá je určená na výrobu elektrinou poháňaných automobilov.

Kia pripravuje auto na elektrinu

Zo štyroch domácich automobilových závodov sa novinkou v podobe vozidla bez emisií môže pochváliť len trnavský PSA Peugeot Citroën Slovakia, kde aktuálne rozbiehajú výrobu elektrického Peugeotu 208. „Prípravy, aj keď zatiaľ bez určenia konkrétneho modelu, na výrobu áut s čiastočným alebo kompletným elektrickým pohonom už prebiehajú v továrni Kia Motors Slovakia,“ povedal analytik Slovenského automobilového inštitútu Martin Jesný.

Domáca ekonomika aktuálne zažíva najlepšie ekonomické časy v histórii. Miera evidovanej nezamestnanosti je aktuálne na úrovni 4,9 percenta a firmy prostredníctvom úradov práce nevedia obsadiť 97-tisíc miest. O dobrých ekonomický časoch svedčia aj dobré hospodárske výsledky podnikov a v minulom roku dvojciferným tempom rástli tržby 40 percentám dodávateľov automobiliek. Budúci úspech závisí hlavne od toho, či sa Slovensku podarí transformovať z ekonomiky postavenej na lacnej pracovnej sile na hospodárstvo zamerané na výskum a vývoj.

„Aj keď časť firiem očakáva slušný rast tržieb aj v roku 2019, pri strednodobom porovaní očakávaní je zjavné, že optimizmus sa vytráca. Dvojciferný nárast tržieb v roku 2019 očakáva vyše 20 percent firiem,“ priblížil Mrnka. Poradenská spoločnosť PwC Slovensko zrealizovala prieskum medzi slovenskými dodávateľmi automobilového priemyslu už siedmy rok po sebe v spolupráci so Združením automobilového priemyslu a Slovenským automobilovým inštitútom.

Brexit a ďalšie hrozby

Okrem transformácie výroby môže slovenský automobilový priemysel už v tomto roku čeliť tvrdému brexitu a americkým clám na všetky v Európskej únii vyrobené automobily. „Slovenské automobilky vyvážajú do celého sveta a preto je dôležité pokračovať v rokovaniach o obchodnej dohode so Spojenými štátmi americkými. Ak by sa už v minulosti podarilo Európskej únii podpísať s USA novú obchodnú dohodu, tak dnes neriešime hrozbu zavedenia ciel,“ uviedol Ján Pribula, generálny sekretár ZAP SR. Podľa ekonomického inštitútu IFO klesne nemecký vývoz automobilov až o polovicu v prípade zavedenia trvalých 25-percentných ciel. Nemecký export tak ročne príde o približne 17 miliárd eur a Európska únia celkovo stratí 18,4 miliardy eur.

Po Nemecku je druhým najväčším automobilový trhom Európskej únie odchádzajúca Veľká Británia. Tvrdý brexit na jednej strane skomplikuje vývoz na Slovensku vyrobených osobných motorových vozidiel, na druhej strane značne posilní produkciu nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover. Konkrétne dopady budú známe až po tom, čo sa britskí politici rozhodnú, za akých podmienok odídu z Európskej únie a v hre je stále aj možné zotrvanie.

Kostru domáceho automobilového priemyslu tvoria štyri veľké závody nemeckého koncernu Volkswagen, francúzskeho PSA Peugeot Citroën, britského Jaguar Land Rover a kórejskej Kie. Všetky štyri automobilky v minulom roku vyrobili 1,08 milióna osobných automobilov. V domácej ekonomike pôsobia aj stovky dodávateľských firiem a výroba automobilov na Slovensku živí priamo 120-tisíc ľudí. Po započítaní peňazí minutých firmami aj ľuďmi pôsobiacimi v automobilovom priemysle závisí od výroby oceľových tátošov až 200-tisíc pracovných miest.