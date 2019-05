Šéf talianskej centrálnej banky kritizuje vládu za vyrábanie dlhov

Zvýšenie rozpočtového deficitu nie je správnym spôsobom, ako naštartovať taliansku ekonomiku, povedal Visco v piatok. Obe koaličné strany, pravicová Liga aj Hnutie piatich hviezd, sú proti úsporným opatreniam.

Visco vo svojom výročnom prejave upozornil, že dočasná podpora rastu prostredníctvom prehĺbenia schodku verejných financií môže byť kontraproduktívna. Taliansko podľa neho potrebuje opatrnú rozpočtovú politiku a efektívne nástroje na podporu ekonomiky a nie subvencie a transferové platby.

Vicepremiér a šéf vládnej strany Liga Matteo Salvini chce presadiť drastické zníženie daní. K sporným plánom vlády tiež patrí zníženie veku odchodu do dôchodku rovnako ako príjem pre chudobných a nezamestnaných. Navyše rast ekonomiky je slabší, než pôvodne vláda očakávala. Takže deficit rastie a očakáva sa, že Európska komisia (EK) začne konanie proti Rímu pre nadmerný deficit.

Ekonomika na tom nie je dobre

Talianska ekonomika sa v 1. kvartáli tohto roka vyvíjala horšie, než sa pôvodne očakávalo. Ukázali to v piatok zverejnené údaje talianskeho štatistického úradu Istat, podľa ktorých ekonomika medziročne klesla a medzikvartálne zaznamenala len minimálne tempo rastu. To je zlá správa pre vládu, ktorá sa v poslednom období dostala do nového sporu s Bruselom.

Istat oznámil, že ekonomika Talianska vzrástla v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %. Revidoval tak pôvodný odhad smerom nadol, keď v rýchlom odhade 30. apríla uvádzal rast hospodárstva na úrovni 0,2 %. Pritom vďaka rastu v 1. štvrťroku sa talianska ekonomika vymanila z technickej recesie, do ktorej skĺzla po tom, ako v 3. štvrťroku aj v 4. štvrťroku zaznamenala medzikvartálny pokles.

Navyše, v prípade medziročného vývoja revidoval Istat pôvodne uvádzaný mierny rast na pokles. Zatiaľ čo v rýchlom odhade uvádzali štatistici rast talianskej ekonomiky na úrovni 0,1 %, teraz uviedli, že ekonomika zaznamenala v tomto rozsahu pokles.

Talianska vláda pritom návrat k rastu na začiatku tohto roka využila na kampaň vo voľbách do Európskeho parlamentu, v ktorých pravicovo-populistická Liga Severu zaznamenala úspech. Jej líder a podpredseda vlády Matteo Salvini ešte pred revíziou ekonomických údajov oznámil, že Rím „dodá Bruselu pozitívne údaje“. Európska komisia pritom v týchto dňoch Taliansko vyzvala, aby jej podalo vysvetlenie zhoršenia stavu verejného dlhu, ktorý Rím prisľúbil znížiť.