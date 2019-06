VIDEO: Úsek D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka bude dokončený tento rok

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda aké práce momentálne prebiehajú na stavbe úseku D1 Hričovské Pohradie – Lietavská Lúčka.

Národná diaľničná spoločnosť sa vyjadrila, že robí všetko pre to, aby bol odovzdaný do užívania ešte tento rok spoločne s privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina. Samotné spustenie do prevádzky dopravného uzlu Žilina a nadväzujúce stavebné úpravy požadované predstaviteľmi Mesta Žilina a Dopravnou políciou SR však môžu znamenať odsun sprevádzkovania celej sústavy stavieb do prvej polovice roka 2020. Viac si pozrite vo videu TV Pravda.