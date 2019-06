Trump nechce kojotov, kartely ani imigrantov. Clá ich majú zastaviť

Mexiko sa podľa Trumpových slov môže vyhnúť clám, keď zastaví súčasný stav, keď miliónom ľudí umožňuje, aby prechádzali cez územie krajiny a podnikali inváziu do USA. „Pritom sa mlčí o tom, že sa umožňuje preprava drog a obchod s ľuďmi,“ dodal prezident.

„Sú skutočne drogoví baróni, mafiánske bandy a kojoti, ktorí ovládajú Mexiko?“ položil si otázku Trump. Onedlho to podľa neho zistíme. Kojoti sú slangový výraz pre ľudí, ktorí sa zaoberajú nelegálnou prepravou osôb cez mexické hranice do Spojených štátov tak, aby sa vyhli imigračným zákonom USA.

Prezident predpokladá, že v blízkom čase dôjde s Mexikom k rozhovorom o clách, a to ešte pred 10. júnom, keď by malo začať platiť jeho rozhodnutie o zavedení cla. Na úvod je stanovené na 5 %. Pokiaľ mexická vláda neprijme nijaké opatrenie proti invázii Juhoameričanov, začne sa postupne dvíhať.

…Coyotes and Illegal Immigrants, which they can do very easily, or our many companies and jobs that have been foolishly allowed to move South of the Border, will be brought back into the United States through taxation (Tariffs). America has had enough!