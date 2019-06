Ľudia nevedia, čo sú nulové domy, ale musia ich stavať

Nová právna úprava narába s pojmom „takmer nulový dom“, Slováci však väčšinou netušia, o čo ide. Vyplynulo to z prieskumu, ktorý si dalo urobiť Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM). Pritom podmienku stavby s takmer nulovou potrebou energie bude musieť od konca budúceho roka spĺňať každá novostavba.

Na výstavbu nulového domu možno získať dotáciu, resp. štátny príspevok vo výške 8¤000 eur, čo je pre stavebníkov zaujímavá suma. Prvé žiadosti očakáva ministerstvo dopravy a výstavby v auguste.

„Príspevok na domy s takmer nulovou potrebou energie je novým typom dotácie, ktorý platí od mája tohto roku a ešte na naň nebola vyhlásená výzva. O dotáciu bude možné žiadať až po vyhlásení výzvy, podobne ako je to v prípade príspevku na zatepľovanie starších rodinných domov,“ spresnila hovorkyňa rezortu výstavby Karolína Ducká. Z doterajších ohlasov verejnosti však predpokladajú, že o príspevok záujem určite bude. „Ministerstvo pripravovalo zmenu zákona, ktorou sa zaviedla dotácia na domy s takmer nulovou potrebou energie, tak, aby k nej mali občania jednoduchý prístup. Napríklad úpravu rodinného domu nebude musieť robiť certifikovaná firma,“ povedala Ducká.

Na získanie dotácie však dom bude musieť mať certifikát v energetickej triede A0. „Energetický certifikát si dajte vypracovať, až keď si budete istí, že vaša stavba bude certifikovaná v tejto kategórii. Druhú možnosť totiž mať nebudete, keďže vydaný certifikát pre nehnuteľnosť sa už nedá meniť,“ radí ZVMM. Jednou z podmienok na získanie dotácie na stavbu takmer nulového domu, je plocha do 200 štvorcových metrov. Ide hodnotu, ktorá je v energetickom certifikáte pod pojmom celková plocha. Tá zahŕňa plochu všetkých miestností, priečok, obvodových stien po najvrchnejšiu vrstvu zateplenia – teda vrstvu, ktorá je najbližšie k exteriéru. Túto plochu vypočíta certifikátor. Všetky plochy uvedené v iných projektoch sú pre tento účel neplatné.

Dotácia je tiež kombinovateľná s projektom Zelená domácnostiam II, ktorý je zameraný na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. V rámci neho môžu byť podporené fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu či veterné turbíny. Všetky potrebné informácie nájdete na www.zatepluj.sk. Ministerstvo má v blízkom čase spustiť novú webovú stránku zameranú na informácie k dotácii.

Ako vyplynulo z prieskumu Združenia výrobcov murovacích materiálov, len niečo viac ako štvrtina ľudí sa stretla s pojmom takmer nulový dom. Pritom podmienky s takmer nulovou potrebou energie bude musieť od konca budúceho roku spĺňať každá novostavba. Združenie preto vypracovalo manuál, ktorý by mal Slovákom pri sprísnených požiadavkách výstavby pomôcť. „To, že s pojmom dom s takmer nulovou potrebou energie sa stretlo len 28 percent oslovených Slovákov, potvrdzuje aj skúsenosť členov ZVMM. Klienti, ktorí plánujú stavbu domu, často nepoznajú normové požiadavky na tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, aj preto by sa pri stavbe mali obracať na odborníkov, ” povedal predseda združenia Martin Mihál. Stavba nulového domu je podľa neho komplexná činnosť. Nezávisí len od konštrukcie alebo použitia jednej technológie. Polovica z ľudí, ktorí sa stretli s pojmom takmer nulové domy, si myslí, že pre výstavbu týchto stavieb je dôležité najmä využitie obnoviteľných zdrojov energie. Štvrtina z nich považuje za najdôležitejšie doplnkové technológie, ako napríklad rekuperačné vetranie či tepelné čerpadlo. No až viac ako pätina opýtaných ako najdôležitejšie mylne uvádza hrubé steny alebo čo najlepšie zateplenie domu.

„Nemali by sme sa zameriavať na vytvorenie obvodových stien, ktoré sú predimenzované. Dôležitá je kombinácia kvalitnej obálky domu s využitím obnoviteľných zdrojov tepla, moderného vykurovania alebo chladenia. Vytvoriť takmer nulovú budovu je možné vďaka kvalitne spracovanému projektu, ktorý optimalizuje všetky energetické straty a zisky, a to i s pomocou energie slnka a prispôsobením dispozície domu,” tvrdí Mihál. To, ako bude konštrukcia domu kooperovať s technológiami, je vecou šikovného projektanta.

Z prieskumu vyplynulo, že asi polovica populácie sa domnieva, že aj pri použití moderných murovacích materiálov treba dom zatepliť. Podpredseda združenia Gabriel Szöllösi však vraví, že to tak nemusí byť. Moderné murovacie materiály podľa neho poskytujú dostatočné vlastnosti. „Príspevok na nové rodinné domy v úrovni budov s takmer nulovou potrebou energie vítame. Je to potrebný krok, aby sa trh stihol pripraviť na plošné zavedenie tejto úrovne po roku 2020. Navyše ľuďom umožní stavať si rodinné domy na úrovni 21. storočia,“ hovorí predseda správnej rady platformy Budovy pre budúcnosť Peter Robl. Úspech príspevku bude podľa neho závisieť najmä od jeho propagácie zo strany ministerstva. „Doterajšie aktivity od zavedenia príspevku v roku 2016 vnímame ako nedostatočné. Potvrdzuje to aj prieskum verejnej mienky, ktorý pre Budovy pre budúcnosť robila v novembri 2018 agentúra Focus na reprezentatívnej vzorke respondentov. Ukázalo sa, že spontánne o možnosti získať príspevok na zateplenie rodinného domu vedia iba dve percentá populácie. Bohužiaľ, zo strany ministerstva zatiaľ neevidujeme konkrétne kroky, ktoré by naznačovali zmenu doterajšieho prístupu k propagácii,“ povedal Robl.