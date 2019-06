Popredné svetové banky chcú spustiť spoločnú kryptomenu

Začatie projektu môže predstavovať novú etapu v prijímaní technológie blockchain, teda databázy, ktorá sa používa pri kryptomenách ako účtovná kniha, bankovým sektorom, napísal denník The Wall Street Journal. Plne funkčné by mala byť v priebehu jedného roka.

V projekte kryptomeny nazvanej USC (Utility Settlement Coin), ktorý vznikol v septembri roku 2015, sa spojilo 14 spoločností vrátane popredných bánk z Európy, Spojených štátov a Japonska. Založili spoločnosť Fnality International, do ktorej celkovo investovali 63,2 milióna dolárov.

Mena USC má fungovať ako platobný prostriedok a tiež ako kuriér, ktorý nesie všetky informácie potrebné na dokončenie obchodu, čo by mohlo znížiť čas a náklady transakcie.

Na spracovaní obchodu môže participovať viac strán, najmä ak pôjde o cezhraničnú transakciu. Kým vysporiadanie obchodu môže trvať niekoľko dní alebo týždňov, než sa vyjasnia nedokončené a nevydarené obchody, so systémom založeným na blockchainu sú všetky kroky sprostredkovateľov zapracované do samotnej transakcie.

„Odstraňujete riziko vysporiadania, riziko protistrany, trhové riziko. Všetky tieto riziká zvyšujú náklady a neefektívnosť na trhu,“ vyhlásil šéf odboru UBS pre inovácie a strategické plánovanie Hyder Jaffrey.

Mena USC bude zabezpečená prostriedkami v držbe centrálnych bánk. Okrem UBS sú do projektu zapojené banky Barclays, Nasdaq, Credit Suisse, Bank of New York Mellon, Canadian Imperial Bank of Commerce, State Street Bank & Trust Co., Banco Santander, Commerzbank, ING Groep, KBC Group, Lloyds Banking Group, Mitsubishi UFG Financial Group a Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Šéf Fnality Rhomaios Ram povedal, že spoločnosť spolupracuje s regulačnými orgánmi v niekoľkých krajinách, aby získala potrebné povolenia. Verí, že mena USC bude úplne funkčná do 12 mesiacov.