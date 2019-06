Dankove trináste platy po vlaňajšom fiasku stále krívajú

Vyplatenie trinásteho platu vo výške 500 eur zvýši so štátnou úľavou čistý príjem zamestnanca o 36 eur na 452 eur.

Vyplatenie trinásteho platu vo výške 500 eur zvýši so štátnou úľavou čistý príjem zamestnanca o 36 eur na 452 eur. Autor: Ľuboš Pilc , Pravda

Trinásty plat so štátnou úľavou je pre väčšinu zamestnancov stále iba utópiou. Ak firma k mimoriadnym odmenám nepristúpi v priebehu tohto mesiaca, štát jej neodpustí odvody ani v decembri pri koncoročných prémiách. Podmienky na dotácie pri trinástych mzdách sa oproti minuloročnému fiasku, keď úľavy drvivá väčšina firiem odignorovala, mierne zlepšili. Pre malé firmy sú však stále málo zaujímavé. Podmienky nahrávajú najmä veľkým ziskovým fabrikám.

Medzi priekopníkmi využívajúcimi novinky slovenského platového systému sa ocitli viaceré automobilky. „Aktuálne využijeme možnosť úľav pri 13. plate, ktorý v Kia Motors Slovakia už dlhodobo vyplácame. Podmienky v našej spoločnosti splnilo približne 2 700 zamestnancov, pričom úspora pri jednom zamestnancovi je na strane zamestnanca 111 eur a na strane spoločnosti 50 eur,“ povedal hovorca Kia Motors Slovakia Ján Žgravčák. Trináste platy plánuje vyplatiť aj Volkswagen Slovakia či U.S. Steel Košice.

Nie všetky fabriky plánujú naskočiť na vlnu daňovo-odvodových úľav. „Jaguar Land Rover Slovakia nevyužil daňovo-odvodové úľavy na 13. a 14. platy,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Mirka Remenárová. Podobný prístup zvolilo podľa prieskumu ČSOB banky pre agentúru TASR až 62 percent domácich firiem. Na získanie štátnej úľavy je potrebné vyplatiť minimálne 500 eur, čo si nemôže dovoliť až 44 domácich firiem. Najčastejšie vyplácanou odmenou je suma 300 eur, pri ktorej štát úľavy už neposkytuje.

Vo vládnej koalícii pretlačila SNS daňovo-odvodové zvýhodnenie 13. a 14. platov. Tieto odmeny môžu firmy vyplácať dobrovoľne, čo už neplatí o ďalšom opatrení v podobe rekreačných poukazov. Príspevky na dovolenku totiž musia firmy s viac ako 50 zamestnancami automaticky vyplatiť, ak o to požiadajú ich zamestnanci. „Na daňovo-odvodové úľavy je potrebné sa pozrieť v kontexte celkového zvyšovania nákladov na pracovnú silu. Ako to porovnáme len napríklad s rekreačnými poukazmi, daňovo-odvodové úľavy znamenajú len okolo 14 percent nákladov na rekreačné poukazy. Nie je teda možné hovoriť o nejakom šetrení a v konečnom súčte nám tieto opatrenia podstatne zvyšujú náklady,“ zhodnotil hovorca U.S. Steel Košice Ján Bača.

Na získanie daňovo-odvodovej výhody musia byť 13. platy vyplatené v júni a 14. v decembri. V tomto roku je trinásty plat oslobodený od zdravotných odvodov a dane z príjmu. V budúcom roku z neho nebudú musieť zamestnávatelia platiť ani sociálne odvody. Nárok na túto úľavu majú len tí zamestnanci, ktorí vo firme odpracovali minimálne dva roky. Štrnásty plat je už v tomto roku oslobodený od platenia zdravotných odvodov, sociálnych odvodov a dane z príjmu. No firmy na toto zvýhodnenie majú nárok len v prípade vyplatenia trinásteho platu. Zároveň zamestnanec poberajúci daňovo-odvodovo zvýhodnený 14. plat musí vo firme pracovať minimálne 4 roky.

Ešte minulý rok len minimum firiem využilo daňovo-odvodové úľavy na 13. a 14. platy. Mohli za to príliš prísne podmienky, ktoré štátnu úľavu umožnili firmám získať, len ak zamestnancom v rámci trinásteho platu vyplatia priemernú mzdu a rovnaká podmienka sa vzťahovala aj na 14. plat. Oproti tomu rekreačné poukazy musia zamestnancom vyplatiť všetky firmy s viac ako 50 zamestnancami. V tomto prípade musí firma prispieť zamestnancovi 275 eur na rekreáciu v hodnote 500 eur. Zvyšovanie mzdových nákladov prichádza podľa firiem na konci hospodárskeho rastu a podľa súkromných firiem môže Slovensko pripraviť o budúce investície.

Časť podnikov napriek možnosti ušetriť mzdové náklady neplánuje meniť rokmi zabehané systémy odmeňovania. „Vyplácame ročné bonusy po vyhodnotení výsledkov predchádzajúceho roka, a to v marcovej výplate. Výška bonusu sa odvíja od dosiahnutých výsledkov tak celej spoločnosti, ako aj individuálneho výkonu zamestnanca,“ uviedla hovorkyňa ČSOB banky Anna Jamborová. Odmeny sú často naviazané na produkciu a pri nej sa firmy snažia o úspory. Francúzsky automobilový koncern momentálne rokuje o budúcnosti trnavskej fabriky a vraj je v hre aj prepúšťanie zamestnancov. K nemu má dôjsť v septembri tohto roku po rozbehnutí výroby elektromobilov. Výroba osobných motorových vozidiel s batériami nie je taká zložitá ako pri autách s dieselovými a benzínovými motormi. Masívna výroba ekologických vozidiel môže v najbližších rokoch zrušiť desiatky až stovky pracovných miest. Stane sa tak v prípade, ak trnavský závod francúzskeho automobilového koncernu bude vyrábať prevažne elektrické vozidlá a v slovenskej ekonomike nevzniknú žiadne fabriky na výrobu batérií.

VIDEO: Automobilový sektor na Slovensku je v ohrození. Vo videu TV Pravda sa dozviete, prečo fabriky zvažujú presuny inam.

Odbory zatiaľ o hrozbe prepúšťania neboli informované. „Sme jedna z mála automobiliek, ktorá momentálne nemá problémy a rozbiehanie výroby elektromobilov môže ešte mierne zvýšiť počet zamestnancov,“ povedal šéf odborov PSA Peugeot Citroën Slovakia Milan Minarech. Trnavský závod dnes dokáže vyrábať aj vďaka stovkám srbských zamestnancov, ktorí pracujú v trvalom pracovnom pomere a pred prepúšťaním sú chránení rovnako ako ich slovenskí kolegovia. „V krajnom prípade príde vždy najprv k prepúšťaniu agentúrnych zamestnancov, potom ľudí so zmluvou na dobu určitú a až nakoniec idú kmeňoví zamestnanci. V ich prípade sa nerozlišuje, či ide o Srbov alebo Slovákov. Ministerstvo práce trvalo na zamestnaní Srbov v trvalom pracovnom pomere,“ dodal Minarech.

Trnava patrí k mestu s vysokým počtom pracovných príležitostí a miera evidovanej nezamestnanosti dosahuje 2,12 percenta. Po tom, čo miestna automobilka nedokázala nájsť dostatok vhodných ľudí usporiadaním pracovných pohovorov po celom Slovensku, pristúpila vláda k udeleniu výnimky a umožnila masívny dovoz Srbov. V snahe zabrániť umelému znižovaniu miezd museli prijatí cudzinci pracovať za rovnakých podmienok ako Slováci, a tak sa Srbi ocitli v trvalom pracovnom pomere. To môže byť pre slovenských zamestnancov problém v prípade masívnejšieho prepúšťania ľudí. V roku 2018 bola priemerná mzda výrobných zamestnancov 1 177 eur a priemerný plat všetkých zamestnancov bez započítania vrcholového manažmentu dosiahol 1 537 eur. Francúzska automobilka PSA na Slovensku aktuálne zamestnáva približne 4 500 ľudí.