Koaličné sociálne balíčky budú stáť pol miliardy eur

Koaličné sociálne a daňové opatrenia, ktoré sa majú odsúhlasovať na júnovej parlamentnej schôdzi, budú stáť zhruba pol miliardy eur. Povedal to po utorňajšom rokovaní vládneho kabinetu minister financií Ladislav Kamenický.

Čo to bude znamenať pre štátny rozpočet, bude podľa neho jasné až v septembri, kedy sa bude návrh rozpočtu finalizovať a budú k dispozícii aktuálne makroekonomické prognózy.

„Ten balíček sa už kreuje. Sú tam ešte nejaké drobnosti, ktoré riešime, ale momentálne sa bavíme o výške okolo 500 až 600 miliónov eur. Naše plány budeme prehodnocovať v septembri. Budeme vidieť, aká bude prognóza a budeme zostavovať rozpočet,“ povedal Kamenický. Zároveň tvrdí, že vláda sa bude snažiť napriek tomuto dopadu udržať vyrovnaný rozpočet. „Septembrová prognóza mi povie, ako sme na tom. Samozrejme my to sledujeme priebežne a budeme sa snažiť dodržať to, čo sme sľúbili,“ dodal.

Strana Smer-SD chce v rámci sociálnych a daňových opatrení napríklad výrazne zvýšiť rodičovský príspevok, zvyšovať by sa mali aj niektoré nezdaniteľné položky či superodpočet na vedu a výskum. Koaliční partneri Smeru z SNS zase navrhujú znížiť daň z príjmu pre malých podnikateľov na 15 %, znížiť DPH na vybrané potraviny, či zrušiť koncesionárske poplatky pre seniorov. Most-Híd chce zas dosiahnuť zníženie sociálnych odvodov a zvýšenie nezdaniteľného daňového základu.