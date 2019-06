Víťazom obchodnej vojny je virtuálna mena

„Kryptomenám pomáha i obchodné dusno medzi USA a Čínou. Mnoho veľkých i malých investorov preto začína využívať kryptomeny ako cestu, na ktorú nedosiahne regulácia. A to sa môže hodiť v prípade, že na trase Washington-Peking ešte viac narastie napätie,“ povedal analytik spoločnosti Next Finance Jiří Cihlář. Za prudkým rastom hodnoty tiež stojí telekomunikačná spoločnosť AT&T, ktorá sa rozhodla akceptovať platby vo virtuálnej mene bitcoin.

Napriek tomu podľa analýzy agentúry Bloomberg virtuálnu menu v reálnom živote takmer nikto nepoužíva. Podľa analýzy výskumnej spoločnosti Chainalysis sa u obchodníkov s reálnym tovarom uskutoční len 1,3 percenta transakcií. Väčšinu majiteľov tvoria špekulanti, ktorí sa snažia zarobiť na prudkom raste hodnoty, ale často utrpia obrovské straty. Ešte v apríli 2017 cena 1 bitcoinu atakovala hladinu 20-tisíc dolárov a následný pád zrazil hodnotu meny len na 3 500 dolárov. V súčasnosti virtuálna mena profituje z neistoty okolo obchodnej vojny.

Americký prezident Donald Trump totiž uvalil 25-percentné clá na polovicu z Číny dovezeného tovaru v hodnote 250 miliárd dolárov. Zároveň rovnaké obchodné bariéry môžu byť už čoskoro uvalené aj na zvyšný čínsky tovar a americké firmy hrozia blokáciou Huawei. Čínska spoločnosť môže už na jeseň prísť o prístup k operačnému systému Android od americkej spoločnosti Google. V takom prípade budú mobilné telefóny Huawei vo väčšine západných krajín takmer nepredajné, keďže na nich nepôjdu aplikácie a užívatelia prídu aj o internetbanking. Práve vzniknutá obchodná neistota motivuje špekulantov investovať voľné peniaze do rizikových virtuálnych mien.

Vysoké clá na tovar dovezený z Číny majú podľa Trumpa motivovať americké podniky k návratu do vlasti. Lenže nadnárodné koncerny sa len tak ľahko nemienia vzdať lacnej pracovnej sily a čoraz viac sa obzerajú po ďalších ázijských ekonomikách. „Americká obchodná komora v Číne dokonca uviedla, že 41 percent jej členov uvažuje o tom, že presunie svoje podnikanie do inej ázijskej krajiny. To len zapadá do správ, že veľa firiem už stavia nové výrobné závody vo Vietname,“ uviedol hlavný ekonóm Next Finance Vladimír Pikora.

Podľa odhadu japonskej investičnej banky Nomura už dnes Vietnam profituje z nečakaného vyostrenia americko-čínskej obchodnej vojny. Ázijskej krajine od začiatku roka stúpol export do USA o 7,9 percenta a najviac sa zvyšuje vývoz mobilných telefónov, nábytku či prístrojov na automatické spracovanie dát. Na uvoľnenom americkom trhu sa darí presadiť aj taiwanským spoločnostiam, ktoré zvyšujú vývoz kancelárskej techniky a súčiastok do smartfónov. Zvýšiť predaj na čínskom trhu sa zas podľa portálu cnbc.com podarilo firmám sídliacim v Malajzii, Argentíne a Čile. Malajzia zvýšila predaj elektronických integrovaných obvodov a polovodičov. Čile predalo Číňanom viac medenej rudy a sóje. Argentíne sa rovnako ako Čile podarilo zvýšiť vývoz sóje.