Hotovú diaľnicu pri Žiline brzdí privádzač. Pozrite si najnovšie zábery

Diaľnica D1 pri Žiline mala byť pôvodne hotová na konci tohto roka. Na trase diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka sa už realizujú dokončovacie práce a stavebné práce na napojení stavby na sprevádzkovaný úsek D1 Vrtižer - Hričovské Pohradie. Spustenie južného obchvatu Žiliny po D1 do prevádzky však brzdí chýbajúci privádzač.

VIDEO: Pozrite si kadiaľ privádzač dovedie autá pri Žiline na diaľnicu D1. Vo videu sa dozviete aj v akom stave sú práce a kedy sa vodiči konečne dočkajú diaľnice.

Na úseku D1 diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa vznikajú problémy v súvislosti s požiadavkami tretích strán. Privádzač mal byť hotový koncom tohto mesiaca. Vplyv na priebeh prác a lehotu výstavby majú mať najmä zmeny organizácie dopravy či vynútené zmeny technického riešenia, najmä preložiek sietí veľmi vysokého napätia. Samotné spustenie do prevádzky dopravného uzla Žilina a nadväzujúce stavebné úpravy požadované predstaviteľmi mesta Žilina a dopravnou políciou môžu znamenať odsun sprevádzkovania celej sústavy stavieb do prvej polovice roka 2020.

Momentálne sa na úseku D1 diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa realizuje zakladanie mostných objektov a prebieha výroba prefabrikovanej nosnej konštrukcie jedného z mostných objektov. Osadené boli prefabrikované nosníky nosnej konštrukcie mosta pri Metre. Kruhová križovatka pri tomto obchodnom dome a usmernenie dopravy pri Váhostave a pod Saleziánmi je v štádiu riešenia. Na príjazdových komunikáciách do Žiliny budú rozmiestnené štyri návesné informačné vozíky, ktoré budú informovať vodičov o stave dopravy na danom úseku.

Podľa slov šéfa Národnej diaľničnej spoločnosti Jána Ďurišina ešte pre tento rok existuje teoretická možnosť na odovzdanie úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka spolu s privádzačom. „Na stavbe vznikol nový zosuv a je potrebné sanovať most. Nečaká sa len na privádzač. Stále nemáme vyriešený problém s mestom Žilina. Mesto nechce pustiť premávku na svoj rondel. S mestom sme sa dohodli, že vybudujeme bypass kruhovej križovatky. No to bude istý čas trvať,“ povedal Ďurišin v rozhovore pre denník Pravda.