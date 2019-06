Spojenie Renault - Fiat nebude. Pre politickú situáciu vo Francúzsku

FCA uviedla, že jej predstavenstvo k tomuto rozhodnutiu dospelo vo chvíli, keď bolo jasné, že momentálne politické podmienky neumožňujú dotiahnuť spojenie do úspešného konca. Renaultu a jeho partnerom Nissanu a Mitsubishi sa poďakovala za konštruktívne rokovania.

Krok prišiel len chvíľu po tom, keď predstavenstvo Renaultu odložilo rozhodnutie o spojení s FCA na žiadosť francúzskej vlády, ktorá má v automobilke 15 % podiel a je jej najväčším akcionárom. Vláda požadovala väčší vplyv v zlúčenej spoločnosti, pevnejšie záruky pracovných miest a lepšie podmienky pre akcionárov Renaultu.

Zdroje agentúry Reuters oboznámené so situáciou ešte v stredu večer uviedli, že FCA dospela s Renaultom k predbežnej dohode.

Spojením automobiliek by vznikol tretí najväčší výrobca áut na svete za spoločnosťami Toyota a Volkswagen. Zlúčený podnik by ročne vyrábal zhruba 8,7 milióna áut. Pri započítaní produkcie aliančných partnerov Renaultu – japonskej automobilky Nissan a Mitsubishi – by všetky podniky dohromady vyrábali okolo 15 miliónov áut ročne.