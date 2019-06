Rusi dali elektrárňam najvýhodnejšiu ponuku

Prečo ste sa dohodli na zásobovaní slovenských atómových reaktorov s ruským exportérom?

Branislav Strýček

Podpis zmluvy Slovenských elektrární s ruskou spoločnosťou TVEL je výsledok medzinárodného tendra. Zúčastnili sa ho najväčší svetoví hráči v oblasti výroby jadrového paliva. Dostali sme dokonca až 88 ponúk na štyri komponenty tohto paliva. Dohodu s TVEL-om považujem za najvýhodnejšie, za najviac efektívne riešenie, aké naša strana mohla dosiahnuť z ekonomického pohľadu. Som o tom jednoznačne presvedčený. Celý proces sa pritom odohrával pod drobnohľadom príslušnej agentúry Európskej únie, ktorá reguluje dovoz jadrového paliva do členských štátov. Dohodu s TVEL-om sme podpísali na päť rokov s opciou na štyri roky.

Je to bežný postup, pokiaľ ide o tých päť rokov a následnú opciu?

Pre Slovenské elektrárne je to výhodné. Dovedna deväť rokov je významne dlhšie obdobie, ako bývalo doteraz pri uzatváraní kontraktov s ruskou stranou. Bol to kompromis z obidvoch strán. Keby sme chceli ísť za dlhší horizont, tak by to bolo ekonomicky zložité, lebo ktorýkoľvek predajca by si započítal do ceny riziká, nikto totiž nevie, ako bude vyzerať trh povedzme o viac ako desať rokov a čo s tým bude môcť všetko súvisieť. Môžem vás ubezpečiť, že sa to nerobieva vo svete dlhšie ako na približne deväť rokov.

Ako hodnotíte Rusko z pohľadu spoľahlivosti dodávok jadrového paliva? Kvôli tomu, že s ropou bol nedávno problém s jej znečistením a v prípade zemného plynu vznikli obavy, čo bude po 31. decembri tohto roku, keď vyprší platnosť súčasnej zmluvy medzi ukrajinským Naftogazom a ruským Gazpromom.

Jadrové palivo sa skladá zo štyroch komponentov. Je to urán, konverzia, obohatenie, fabrikácia. Samotnú fabrikáciu nevieme od nikoho iného nakúpiť, pretože iný výrobca na svete nie je. Tým pádom musíme tento komponent kupovať z Ruskej federácie a doteraz sme nezaznamenali absolútne nijaké problémy – či už s kvalitou alebo s včasnými dodávkami. Nemám najmenšie pochybnosti, že by sa niečo mohlo zmeniť v budúcnosti. TVEL je spoľahlivý dodávateľ.