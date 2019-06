R7 pri Bratislave finišuje. Pozrite si ako dopadla skúška pevnosti diaľnice

VIDEO: Pozrite si v akom stave je aktuálne výstavba rýchlostnej cesty R7 pri Bratislave. Vo videu TV Pravda je aj pohľad na podklad, ktorú bude dôležitý pre kvalitu diaľnice. Podrobnosti opisuje odborník projektu D4R7.

Diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 s celkovou dĺžkou viac ako 59 kilometrov bude dotvárať aj 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií, vrátane nového mosta nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni Slovnaftu.

Výstavba rýchlostnej cesty R7 od Dunajskej Stredy po Bratislavu na juhozápade krajiny by mohla byť hotová na jar budúceho roka, teda o tri mesiace skôr oproti pôvodnému termínu. Dokončená by mala byť štvrtá a piata sekcia R7. Úseky diaľnice D4 z Jaroviec po Raču mali byť rovnako ako úseky R7 hotové na budúci rok, no aktuálne sa špekuluje skôr o roku 2021.