Fúziu Renault - Fiat ste zmarili vy, obviňujú Taliani Francúzov

„Štátne zasahovanie bolo tým, čo spôsobilo kolaps dohody, a Renault z toho nemal radosť,“ povedal Di Maio podľa agentúry Reuters rozhlasovej stanici Radio 24.

Automobilka Fiat Chrysler tento týždeň prekvapivo stiahla svoju ponuku na fúziu s Renaultom. Uviedla, že pre úspešné spojenie podnikov „v súčasnosti vo Francúzsku neexistujú politické podmienky“.

Stiahnutie návrhu bolo oznámené po tom, keď predstavenstvo Renaultu odložilo rozhodnutie o spojení s FCA na žiadosť francúzskej vlády, ktorá v automobilke má 15-percentný podiel a je jej najväčším akcionárom.

Spojením automobiliek by vznikol tretí najväčší výrobca áut na svete za spoločnosťami Toyota a Volkswagen. Zlúčený podnik by ročne vyrábal zhruba 8,7 milióna áut. Pri započítaní produkcie aliančných partnerov Renaultu – japonských automobiliek Nissan a Mitsubishi – by všetky podniky dohromady vyrábali okolo 15 miliónov áut ročne.

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire vo štvrtok vyhlásil, že kabinet postupoval konštruktívne a svoj súhlas s fúziou podmienil štyrmi podmienkami. Splniť sa ale podarilo len tri z nich. Chýbal súhlas Nissanu a Le Maire požadoval päť dní na jeho získanie.

Podľa francúzskych vládnych kruhov je vina za stiahnutie návrhu fúzie na strane automobilky Fiat Chrysler. Od začiatku rozhovorov vraj na francúzsku stranu časovo tlačila a konala podľa hesla „take it or leave it“ (ber alebo nechaj byť), napísala agentúra DPA.