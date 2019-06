Ak zostane časť daní ľuďom, samosprávy prídu o 149 miliónov

Pokiaľ parlament schváli poslanecký návrh na zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) zo súčasného 19,2-násobku na 21-násobok životného minima, bude to mať podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) negatívny vplyv na saldo verejnej správy vo výške 0,1 % HDP, čo predstavuje v roku 2020 136 miliónov eur. Uviedla to v piatok RRZ na sociálnej sieti.

„Navrhované opatrenie by ovplyvnilo verejné financie cez pokles výnosu dane z príjmov fyzických osôb o 149 miliónov eur. V dôsledku zvýšenia disponibilného príjmu pracujúcich vzrastie ich spotreba. Preto by navrhované opatrenie viedlo k nárastu vo výnose dane z pridanej hodnoty (DPH) o 13 miliónov eur,“ uviedli analytici RRZ.

Pokles príjmov by zasiahol samosprávy, pretože výnos z dane z príjmu fyzických osôb si delia obce a samosprávne kraje. Cez zvýšený výber DPH by si, naopak, polepšil štátny rozpočet. Podľa analytikov by došlo k zvýšeniu príjmov rodín priemerne o 0,4 %, čo je o 3,8 eura mesačne.

Dosah navrhovaného opatrenia na rodiny by nebol rozdelený rovnomerne. Percentuálne vyjadrenie nárastu disponibilného príjmu sa podľa RRZ pohybuje od 0,1 do 0,5 % pre rodiny v jednotlivých príjmových skupinách. Výška vplyvu závisí od toho, koľko rodín v príjmovej skupine má nárok na uplatnenie si NČZD, ako aj od počtu členov rodiny s nárokom na NČZD. Podľa RRZ sa dá očakávať iba malý vplyv opatrenia na ponuku a dopyt po práci.