Clá pre Mexiko zatiaľ nebudú, dohodlo sa s Trumpom o pribrzdení migrácie

Spojené štáty neuvalia od pondelka clo na dovoz mexického tovaru, pretože USA a Mexiku sa podarilo dosiahnuť dohodu o obmedzení príchodu stredoamerických migrantov do USA cez mexickú hranicu. Oznámil to na twitteri americký prezident Donald Trump.

Podľa spoločnej deklarácie Mexiko súhlasí s tým, že si nechá viac migrantov, ktorí sa usilujú o azyl v USA, a tí budú v Mexiku čakať na rozhodnutie svojho prípadu. Mexiko tiež posilní presadzovanie práva, ktoré má obmedziť nelegálne prisťahovalectvo, vrátane nasadenia národnej gardy na svojej južnej hranici.

Zdá sa, že dohoda neobsahuje dôležitú požiadavku USA, aby Mexiko prijalo označenie „bezpečnej tretej krajiny“, čo by ho prinútilo trvalo preberať väčšinu žiadateľov o azyl zo Strednej Ameriky. Obe krajiny budú podľa deklarácie ďalej pokračovať v rokovaní o ďalších krokoch, ktoré má byť dokončené za 90 dní.

„Som rád, že vás môžem informovať, že Spojené štáty americké dosiahli podpis dohody s Mexikom,“ napísal Trump. Clá, ktoré majú byť zavedené Spojenými štátmi voči Mexiku v pondelok, tak boli podľa neho pozastavené.

Mexiko podľa Trumpa sľúbilo podniknúť prísne opatrenia, ktoré majú zastaviť príliv migrantov cez Mexiko k južnej hranici USA.

Trump predtým pohrozil, že ak Mexiko neprijme opatrenia na obmedzenie migrácie, bude sa od pondelka na všetky dovozy mexického tovaru do USA vzťahovať clo päť percent. Dohoda prichádza po troch dňoch rokovaní medzi zástupcami oboch krajín, upozornila agentúra Reuters.

Pohraničná stráž USA zadržala v máji viac ako 132 000 ľudí, ktorí sa snažili dostať do USA z Mexika. Bol to najvyšší mesačný počet od roku 2006. Trump označil obrovský príliv migrantov za inváziu a pohrozil, že ak Mexiko nezasiahne, môže clá zvýšiť až na 25 percent.

Mexiko už v rámci rokovaní sľúbilo, že vyšle na hranicu s Guatemalou 6000 príslušníkov svojej národnej gardy s cieľom zastaviť migrantov mieriacich do USA. Zároveň však uviedlo, že chce vidieť dlhodobé riešenie, ktoré bude zahŕňať hospodársku rozvojovú pomoc.

Podľa niektorých analytikov by prípadná obchodná vojna s USA mohla Mexiko uvrhnúť do recesie. Zasiahla by ale obe strany, na spotrebiteľov by dopadla zvýšením cien tovarov. Pred clami varovala napríklad americká asociácia dovozcov čerstvých potravín, obavy z ciel majú tiež americké automobilky, ktoré majú továrne v Mexiku.