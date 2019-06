Bez čínskych firiem by sa Európe budovanie 5G sietí mohlo predražiť

Embargo na dodávky od čínskych výrobcov telekomunikačných zariadení by zvýšilo náklady na výstavbu telekomunikačných sietí piatej generácie (5G) v Európe o približne 55 miliárd eur. Vyplýva to z analýzy, ku ktorej získala prístup agentúra Reuters.

Analýza je podľa Reuters súčasťou správy zväzu GSMA reprezentujúceho záujmy mobilných operátorov a skúma dodatočné náklady, ktoré by priniesol úplný zákaz účasti čínskych spoločností Huawei Technologies a ZTE na výstavbe 5G sietí v Európe.

„Polovica (odhadovaných dodatočných nákladov) by bola dôsledkom toho, že pokles konkurencie na trhu so zariadeniami pre mobilné siete by európskym operátorom priniesol vyššie vstupné náklady. Navyše by operátori museli pred realizáciou 5G vylepšení nahradiť existujúcu infraštruktúru,“ cituje Reuters zo správy.

Podľa fínskej telekomunikačnej spoločnosti Nokia to nie je pravda. „Ponúkame technické riešenie, pomocou ktorého môžeme prekryť naším 5G zariadením prístroje 4G iného dodávateľa. Toto riešenie by mohlo znížiť náklady a zložitosť zmien dodávateľa,“ povedal hovorca spoločnosti Eric Mangan.

Nokia tento týždeň oznámila, že už má viac zákaziek na 5G zariadení ako Huawei. Zaznamenala zvýšený záujem o tieto produkty zo strany európskych krajín, ktoré o úlohe čínskych dodávateľov vo svojich sieťach diskutujú.