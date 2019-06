Širokorozchodnú trať z Ruska nepotrebujeme, tvrdí OĽaNO

„Z toho, samozrejme, vyplýva i oveľa vyšší strategický dôraz Ruskej federácie na železničnú infraštruktúru, aj s vzhľadom na záujmy armády. Nečudo teda, že Rusko má záujem o existenciu železničnej infraštruktúry so širokým rozchodom čo najďalej za svoje západné hranice,“ uviedol pre agentúru SITA dopravný expert OĽaNO Jiř Kubáček, ktorý bol v minulosti generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a dráh na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

„OĽaNO je presvedčené, že jestvujúce trate normálneho rozchodu, ako i prekládkové kapacity na východnej hranici Slovenska poskytujú dostatočnú kapacitu pre prípadný nárast nákladnej dopravy z východnej časti sveta. OĽaNO sa nestotožňuje ani s tvrdením pána premiéra, že projekt širokorozchodnej trate preukazuje dobrú mieru zisku a návratnosti. Doteraz vytvorená štúdia preukázala skôr jeho opak,“ dodal Kubáček.

O výhodnosti širokorozchodnej trate pre Slovensko hovoril predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) 6. júna v Moskve po rokovaní s ruským premiérom Dmitrijom Medvedevom. Slovensko podľa premiéra urýchlilo prípravy, momentálne sa posudzujú vplyvy na životné prostredie a o projekt prejavujú záujem aj Poľsko a Maďarsko, pričom Slovensko si takúto príležitosť nesmie nechať ujsť. "Chceme ostať strategickou tranzitnou krajinou. Dnes ňou sme pre ropu a plyn. Chceme, aby sa doprava stala našim tretím pilierom,“ povedal Pellegrini.

Projekt širokorozchodnej trate podľa Pellegriniho preukazuje dobrú mieru zisku a návratnosti. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie by sa mohlo skončiť do konca budúceho roka. Potom by sa mohlo začať s postupnou realizáciou, povedal premiér. Pellegrini poznamenal, že už len samotná výstavba by mohla mať pozitívny dopad napríklad na zamestnanosť na Slovensku či stavebný priemysel.

Spoločnosť Breitspur Planungsgesellschat so sídlom vo Viedni (spoločný podnik železníc Ruskej federácie, Ukrajiny, Slovenska a Rakúska) predpokladá, že po dokončení štúdie realizovateľnosti, ktorá by mala mať štyri alebo päť etáp, by sa malo ukázať, či je tento projekt pre SR opodstatnený a realizovateľný. V súčasnosti trvá tretia etapa štúdie realizovateľnosti, a to posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

VIDEO: Pellegrini sa na tlačovke v Moskve po boku Medvedeva vyjadril aj o slovenskom záujme vybudovať širokorozchodnú železničnú trať.