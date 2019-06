Bude Taliansko novým Gréckom?

Tretia najväčšia ekonomika Európskej únie už o pár rokov nemusí byť schopná splácať svoje dlhy. Lenže v tomto prípade by sa opakovanie gréckej drámy skončilo ako tragédia. Európska únia totiž nemá dosť peňazí na záchranu obrovskej talianskej ekonomiky. V minulom roku zaplatil Rím len na úrokoch z dlhov 65 miliárd eur. Na porovnanie, celkový dlh Slovenska je aktuálne 48,9 percenta HDP, čo predstavuje sumu 44 miliárd eur.

„Taliansko naliehavo potrebuje dôveryhodnú stratégiu na zníženie záťaže vyplývajúcej z verejného dlhu. V opačnom prípade môže byť ohrozená celá ekonomika,“ uviedol guvernér talianskej centrálnej banky Ignazio Visco. Problémy talianskej ekonomiky začali minulý rok po tom, čo sa na čelo krajiny dostala populistická vláda zložená z Hnutia piatich hviezd a Ligy Severu. Jej lídri okamžite odmietli šetriť a problémovú taliansku ekonomiku sa rozhodli naštartovať nižšími daňami kombinovanými s vyššími štátnymi výdavkami.

Po zložitých rokovaniach sa nakoniec Rím s Bruselom dohodol, že v tomto roku bude mať taliansky deficit úroveň 2,04 % HDP. Po uplynutí mesiaca máj je už teraz jasné, že cieľ nebude splnený bez prijatia ďalších úsporných opatrení, čo Rím odmieta. Európska komisia preto v stredu minulý týždeň spustila disciplinárne riadenie, ktorého výsledkom môže byť pokuta vo výške 3,5 miliardy eur. S prípadným udelením pokuty musia súhlasiť aj predstavitelia vlád jednotlivých štátov používajúcich spoločnú menu euro.

Pokutu ešte nikto nedostal

V minulosti nedodržiavali dohodnuté pravidlá fiškálneho paktu krajiny ako Francúzsko, Belgicko či Cyprus. Napriek tomu doteraz nikdy neprišlo k udeleniu pokuty a Brusel sa nakoniec s hriešnikmi vždy nejako dohodol. Nezodpovedné talianske zadlžovanie je najlepšie vidieť na úrokoch desaťročných štátnych dlhopisov, ktoré dosahujú hodnotu 2,47 percenta. Na porovnanie, Slovensku sú investori ochotní požičať za ročný úrok 0,13 percenta a ekonomický najsilnejšiemu Nemecku sú dokonca ochotní platiť za požičanie peňazí. Krajina má totiž na desaťročných dlhopisoch úrok mínus 0,23 percenta.

Relatívne vysoké úroky platí Taliansko v časoch silnej podpory zo strany Európskej centrálnej banky, ktorá naposledy ohlásila poskytnutie lacných komerčných úverov pre súkromné banky. Zároveň základná úroková sadzba bude aj naďalej na rovnej nule a s prípadným zvyšovaním úrokov sa počíta najskôr v lete budúceho roku.

Zo všetkých krajín používajúcich spoločnú menu euro je práve Taliansko najmenej pripravené na zvyšovanie úrokov a celkový dlh krajiny môže už v tomto roku dosiahnuť 133,7 percenta HDP a v budúcom až 135,2 percenta HDP. Percentuálne väčší dlh má už len Grécko, ktoré bolo v minulosti viackrát zachraňované a napriek tomu podľa Medzinárodného menového fondu bude musieť prísť v budúcnosti k odpusteniu časti dlhov.

V globálnom svete sú problémy Talianska aj slovenským problémom. Prípadné ťažkosti krajiny totiž môžu spôsobiť zamrznutie bankového trhu a náhle obmedzenie úverov zastaví nové investície podnikov. Následne by prišlo k prepúšťaniu zamestnancov a nezamestnaní ľudia znížia svoje útraty v obchodoch. Z tohto dôvodu znížia svoje výrobné plány súkromné podniky a spustila by sa špirála recesie, ktorú pár rokov dozadu dokázalo zastaviť spustenie tlačenia peňazí. Lacné peniaze totiž zvýšili spotrebu ľudí aj výrobu podnikov.

Svet ohrozujú obchodné vojny

Budúci ekonomický vývoj Slovenska ohrozujú aj obchodné vojny. Už v pondelok môžu USA uvaliť päťpercentné clá na všetok tovar dovezený z Mexika. Dôvodom je nekontrolovateľný prílev migrantov, ktorí do USA smerujú cez Mexiko z krajín ako Honduras, Guatemala, Nikaragua či Kostarika. Spojené štáty zároveň hrozia uvalením 25-percentných ciel na všetok tovar dovážaný z Číny.

„Tlak obchodných vojen rozhodne nie je niečím, čoho by sme sa báli len my. V posledných dňoch výrazne rastú stávky na to, že v USA môžu začať úrokové sadzby nie rásť, ale klesať,“ povedal analytik spoločnosti Next Finance Jiří Cihlář. Rozohranie obchodných vojen totiž podľa americkej banky Goldman Sachs spomalí v druhej polovici ekonomicky USA o 0,5 percenta HDP na rovné 2 percentá HDP. Proti prudkému spomaleniu americkej ekonomiky bude centrálna banka bojovať znižovaním úrokových sadzieb. Finančný trh vidí viac než 90-percentnú pravdepodobnosť, že úrokové sadzby klesnú už v septembri. O zhoršovaní situácií v globálnom obchode svedčí aj analýza Svetovej banky, ktorá znížila svoj tohtoročný odhad globálneho rastu z 2,9 na 2,6 percenta HDP.