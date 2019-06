Štátny dopravca začína s najväčšou modernizáciou vlakov v histórii

Do roku 2022 plánuje postupne sprevádzkovať 52 nových vlakových jednotiek a vozidiel za 276 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako v pondelok informoval národný osobný dopravca, v takom krátkom čase toľko nových vlakov v jeho flotile ešte nepribudlo. Nové vlaky pre regionálnu dopravu budú financované aj z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Prvú z 21 nízkopodlaž­ných dieselmotorových jednotiek radu 861 vypravili v pondelok vo Zvolene. Vlaky majú celkovú hodnotu 77 mil. eur bez DPH, Európska únia prispeje sumou 63,6 mil. eur, štát 11,2 mil eur a dopravca 2,2 mil. eur. Súpravy vyrobené spoločnosťou ŽOS Vrútky, a. s., budú jazdiť na neelektrifikovaných regionálnych tratiach v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji, môžu dosiahnuť maximálnu rýchlosť 140 kilometrov za hodinu. Deväť týchto vlakov pribudne ešte v tomto a dvanásť v budúcom roku. Sedem dlhších s dvoma krajnými hnacími vozňami a jedným vloženým má podľa dopravcu 171 miest na sedenie a 120 na státie, štrnásť kratších s dvoma hnacími vozňami má 115 miest na sedenie a 80 na státie.

„Teší ma, že tieto moderné vlaky budú premávať v našich regiónoch. Práve regionálne spoje sú najviac využívané obyvateľstvom na dochádzanie do práce, do školy, za zdravotnou starostlivosťou,“ povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). „Európska únia nám tak pomáha plniť náš cieľ presadnúť z áut do prostriedkov hromadnej prepravy. A je oveľa príjemnejšie a bezpečnejšie cestovať v takýchto krásnych vlakoch,“ uviedol Érsek.

Vlaky budú premávať na traťových úsekoch Zvolen – Kremnica – Horná Štubňa, Zvolen – Jesenské – Tisovec, Zvolen – Banská Bystrica – Brezno, Prievidza – Horná Štubňa a Horná Štubňa – Vrútky. Tieto trate ťažiskovo patria do budovaného systému integrovanej verejnej osobnej dopravy v banskobystrickom regióne. Všetky jednotky budú vybavené klimatizáciou, wi-fi pripojením na internet, informačným a komunikačným systémom pre cestujúcich, kamerami a systémom na počítanie cestujúcich. ZSSK si zmluvne zabezpečia, aby bola pri nových vozidlách dosiahnutá čo najvyššia prevádzkyschopnosť, minimálne na 95 percent. V opačnom prípade budú nasledovať dohodnuté sankcie.

„Modernizácia vozidlového parku naberá opäť o čosi reálnejšie a konkrétnejšie kontúry. Veríme, že moderné diselmotorové jednotky budú prínosom pre obyvateľov dvoch stredoslovenských a jedného západoslovenského kraja a prispejú k dlhodobému trvalo udržateľnému rozvoju dotknutých regiónov a ich pracovného trhu,“ poznamenal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký. Nasadenie prvej jednotky na trať označil za veľkú satisfakciu, keďže pri nástupe do vedenia spoločnosti v roku 2016 zdedili aj trochu problematické tendre na nové vlaky. „Jeden musel byť zrušený a vypísaný nanovo (na 25 elektrických jednotiek), tender na 21 dieselmotorových jednotiek sme konzultovali a prehodnocovali spoločne s Európskou komisiou, preto sa dodanie vozidiel omeškalo,“ upozornil Hlubocký.

Predseda predstavenstva ŽOS Vrútky Peter Malec informoval, že najväčšou výzvou bolo prispôsobiť jednotky tretej generácie nevyhnutným zmenám. „Tie súviseli nielen s neustálym vývojom európskej legislatívy v oblasti prevádzky a bezpečnosti, ale aj s náročnými požiadavkami zákazníka v oblasti komfortu cestujúcich, variability priestoru či informačných systémov,“ povedal Malec. „Naša spoločnosť vôbec prvýkrát v rámci jednej série súčasne vyvíja dve koncepcie vozidla, čo znamená, že realizujeme výrobu s dvomi prototypmi,“ dodal.

ZSSK postupne zaradí do prevádzky aj 25 elektrických jednotiek za 160 mil. eur (v rokoch 2020 – 2022) pre Žilinský kraj a päť ozubnicových jednotiek a jeden multifunkčný rušeň za 38,8 mil. eur pre Vysoké Tatry.