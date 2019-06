V Jablonici si chcú vytrucovať obchvat, zablokujú cestu do Česka

Súčasťou protestu bude aj zablokovanie dopravy na ceste I/51 v čase od 15:00 do 15:20 prechádzaním cez priechod. Na bezpečnosť premávky bude dohliadať polícia, vodiči tu však musia rátať so zdržaním. Cesta I/51 je hlavným ťahom z Trnavy do Českej republiky.

Aktivisti z Jablonice v okrese Senica počas jarných mesiacov zorganizovali petíciu za vybudovanie obchvatu, ktorú podpísalo viac ako 1 200 ľudí. Zvolané protestné zhromaždenie je reakciou na odpoveď ministerstva dopravy, podľa ktorého nie je obchvat Jablonice medzi prioritami Slovenskej správy ciest. Zvolávateľ protestného zhromaždenia Erik Zámečník informoval, že ak by piatková krátka blokáda cesty nepomohla, Jabloničania budú organizovať ďalšie a časovo dlhšie blokády.

Z oznámenia ministerstva dopravy a výstavby o vybavení petície za obchvat Jablonice vyplynulo, že štúdia realizovateľnosti nepreukázala opodstatnenosť jeho výstavby. Ministerstvo v odpovedi na petíciu uvádza, že meraná intenzita dopravy v tejto obci v okrese Senica dosahuje 6 280 – 7 470 vozidiel za 24 hodín, z toho menej ako 1 700 vozidiel nad 3,5 tony, čo v súčasnosti predstavuje vyhovujúcu funkčnú úroveň. Rezort dodáva, že zo štúdie realizovateľnosti vzišlo odporučenie na výstavbu obchvatu až v dlhodobom výhľade, pričom prioritou na tomto ťahu je obchvat susedného okresného mesta Senica. Aktivisti si robili vlastný monitoring intenzity dopravy, z ktorého im vyšli iné čísla o počte vozidiel.