Česi by mohli mať štvrtinu elektriny z vetra, ľudia veterníky nechcú

Veterná energetika v Česku dlhodobo stagnuje, a to tak z hľadiska inštalovaného výkonu, tak z pohľadu výroby.

Nové veterníky až na výnimky nevznikajú. Vyplýva to z vyjadrení odborových zväzov a dát českého Energetického regulačného úradu (ERÚ). Podľa odborníkov je dôvodom ukončenie podpory odboru obnoviteľných zdrojov po takzvanom solárnom boome na prelome desaťročí. Tento týždeň je to desať rokov od začatia prevádzky farmy veterných elektrární Kryštofovy Hamry v Krušných horách na Chomutovsku, najväčšej svojho druhu v ČR.

"Potenciál máme nezanedbateľný, odhadujem, že v Česku je reálne získavať z vetra zhruba štvrtinu spotreby elektriny. Pri zohľadnení aktuálneho technického vývoja to v praxi znamená postaviť asi 1300 veterných elektrární. Tie sa prirodzene zhlukujú v skupinách, takže niekde bude veterných elektrární viac a inde nebudú vôbec. V priemere to vychádza na asi jednu elektráreň na šesťdesiat kilometrov štvorcových, "uviedol David Hanslian z Ústavu fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. Tento scenár podľa neho zodpovedá terajšiemu využitiu krajiny v južnej polovici Nemecka.

Objem výroby elektriny z vetra v Česku až na výnimky medziročne mierne stúpa, vlani dosiahol podľa údajov ÚRSO 609,3 gigawatthodín (GWh), medziročne o 3,1 percenta viac. Z celkovej výroby elektriny ide stále ale iba o 0,7 % podiel.

Potenciál veternej energetiky v ČR sa nevyužíva, uviedol analytik spoločnosti ENA Jiří Gavora. „Problémom je predovšetkým negatívne naladenie značnej časti verejnosti a tým aj municipalít, rozhodujúcich pre príslušné stavebné povolenie. A tento problém bude zrejme dlhodobý, aj po zavedení štátnej pomoci vo forme aukcií od roku 2021,“ povedal Gavora.

Predseda Komory obnoviteľných zdrojov energie Štěpán Chalupa mieni, že veľký rozdiel medzi Českom a západnou Európou je ten, že na Západe sa na veterné elektrárne ľudia pozerajú ako na niečo, čo im pomôže znížiť riziko dôsledkov klimatických zmien.

„Česká situácia je veľmi podobná so situáciou na Slovensku, v Maďarsku a do určitej miery aj v Poľsku. V mnohom to pripomína Rakúsko pred 25 rokmi. Niektorí z tamojších politikov vtedy označovali svoju krajinu za ‚krajinu, kde nefúka‘. Dnes tam každoročne stavajú viac elektrární, než koľko sa – s výnimkou Poľska – podarilo postaviť v každom zo štátov Višegrádu za posledných 25 rokov,“ dodal Chalupa.