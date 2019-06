Diaľnica D1 sa spomalí aj na Liptove a pri Prešove, NDS bude opravovať

Úsek D1 Východná – Važec v dĺžke dva a pol kilometra je pre opravu bezdilatačných stykov dvoch mostov čiastočne uzavretý na viac ako tri mesiace, a to od 8. júna do 15. septembra.

„Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. V prvej etape bude uzavretý ľavý jazdný pás diaľnice D1 smer Poprad – Liptovský Mikuláš. Doprava bude vedená cez prejazdy stredným deliacim pásom obojsmerne v pravom jazdnom páse v dvoch jazdných pruhoch,“ informuje NDS na svojej internetovej stránke. „V druhej etape bude uzavretý pravý jazdný pás diaľnice D1 smer Liptovský Mikuláš – Poprad a doprave bude vedená cez prejazdy stredným deliacim pásom obojsmerne v ľavom jazdnom páse v dvoch jazdných pruhoch,“ priblížila diaľničná spoločnosť.

Pre výmenu mostných záverov na diaľničnom moste Široké je čiastočne uzavretý pravý jazdný pás D1 v smere na Prešov medzi tunelom Branisko a križovatkou Široké v úseku mosta. NDS predĺžila pôvodný termín ukončenia uzávery, trvajúcej od 9. mája, o týždeň do 14. júna v piatok do 18:00. „Dôvodom je zmena projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia počas realizovanej stavby,“ uviedla NDS. Uzávera mala pôvodne skončiť v piatok 7. júna o 12:00.

Tieto práce sú realizované v pravom jazdnom páse v dvoch etapách. V prvej etape bola doprava v smere na Prešov vedená okolo pracoviska v pravom a odbočovacom pruhu. Doprava v smere na Poprad nebola obmedzená. V druhej etape je doprava presmerovaná do ľavého jazdného pásu v dvoch obojsmerných pruhoch. Doprava v pravom páse pri schádzaní v križovatke Široké je vedená okolo pracoviska.

Úsek D1 Svinia – Prešov v dĺžke 7,55 km v smere na Prešov bude čiastočne uzavretý koncom šiestich letných týždňov od piatka do nedele. „Dôvodom je demontáž podpernej skruže v križovatke Prešov, západ. Premávka v smere na Prešov bude na diaľničnom zjazde Svinia presmerovaná na cestu I/18,“ informovala NDS. Prvé obmedzenie dopravy bolo koncom minulého týždňa 7. až 9. júna, ďalšie budú v závere týždňov v termínoch 12. – 14. júla, 19. – 21. júla, 26. – 28. júla, 2. – 4. augusta a 9. – 11. augusta. V piatky budú obmedzenia od 10:00 do 19:00 a cez víkendy od 7:00 do 20:00.