Na udržanie vyrovnaného rozpočtu bude treba škrtať

Cesta Slovenska k historicky prvému vyrovnanému rozpočtu sa môže skomplikovať. Pripúšťa to aj nový guvernér centrálnej banky Peter Kažimír, ktorý donedávna sedel na stoličke ministra financií a posledný rozpočet sám pripravoval.

Národná banka Slovenska (NBS) totiž odhaduje, že bez prijatia dodatočných opatrení môže tohtoročný rozpočet skončiť namiesto plánovanej nuly v deficite 0,7 % hrubého domáceho produktu. Rozpočtu totiž nenahráva predovšetkým zhoršujúce sa ekonomické prostredie. Podľa guvernéra sa tak bez dodatočných opatrení na strane príjmov alebo výdavkov nemusí podariť cieľ vyrovnaného rozpočtu dosiahnuť.

Centrálna banka pritom na hrozbu nedodržania plánovaného vyrovnaného rozpočtu upozorňovala aj v minulosti. Dôvodom je predovšetkým ochladzovanie ekonomiky. Podobne je to aj v najnovšej prognóze, kde odhad tohtoročného schodku síce ponechala na úrovni 0,7 % hrubého domáceho produktu, pre ďalšie roky však svoj výhľad ešte zhoršila. „V budúcnosti, vzhľadom na cyklické oslabenie a menšie príjmy, zvyšujeme odhad deficitu aj v roku 2020 aj v roku 2021 na 0,8 % hrubého domáceho produktu,“ povedal na utorňajšej tlačovej konferencii viceguvernér NBS Ľudovít Ódor.

Podľa guvernéra centrálnej banky Petra Kažimíra však treba pripomenúť, že rozpočet na tento rok sa zostavoval na základe vlaňajšej septembrovej makroprognózy, ktorá predpokladala v roku 2019 hospodársky rast na úrovni 4,6 %. Oproti tomu napríklad centrálna banka aktuálne skresala predikciu tohtoročného rastu ekonomiky už len na 3,3 %.

„A to je samozrejme zmena základných fundamentov. Hovoríme o inom počasí, ako to bolo v septembri. Medzitým sa bohužiaľ veľa vecí udialo a je pravdou, že bez dodatočného úsilia ten cieľ nemusí byť dosiahnutý. A tak to vidíme aj dnes my,“ povedal v utorok Kažimír.

NBS však pri svojich prepočtoch odhadovaného rozpočtového vývoja pracuje s tzv. scenárom nezmenených politík. Znamená to, že podľa aktuálneho hospodárskeho vývoja a v prípade, že vláda nepríjme žiadne dodatočné opatrenia, by rozpočet verejnej správy podľa analytikov centrálnej banky skončil tento rok so spomínanou sekerou 0,7 % hrubého domáceho produktu.